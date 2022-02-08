новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: невнимательный водитель или хам обыкновенный?

«Накажи автохама»: невнимательный водитель или хам обыкновенный?

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Андрей С. прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты в районе пересечения ул. Максима Горького и ул. Курковой в Туле. На них видно, как при выезде с второстепенной дороги водитель фургона LDV МАХUS едва не спровоцировал ДТП, проигнорировав знак «Уступите дорогу».
 
«Невнимательность или хамство?», — написал автор видео.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

Сюжет: Накажи автохама
«Накажи автохама»: перепутал пешеходную дорожку с проспектом Ленина?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: перепутал пешеходную дорожку с проспектом Ленина?
вчера, в 18:01, 61 2430 6
«Накажи автохама»: после публикации на Myslo переход на ул. Прокудина «вернули» пешеходам
Дежурная часть
«Накажи автохама»: после публикации на Myslo переход на ул. Прокудина «вернули» пешеходам
вчера, в 15:02, 14 1471 5
«Накажи автохама»: один проехал на красный, а второй поленился слезть с велосипеда
Дежурная часть
«Накажи автохама»: один проехал на красный, а второй поленился слезть с велосипеда
вчера, в 11:35, 15 1664 1
«Накажи автохама»: запуталась и попала в некрасивую дорожную ситуацию
Дежурная часть
«Накажи автохама»: запуталась и попала в некрасивую дорожную ситуацию
5 февраля, в 21:08, 101 4553 -9
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:41 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Хоккеисты новомосковского «Менделеевца» сыграют на Красной площади в Москве
Хоккеисты новомосковского «Менделеевца» сыграют на Красной площади в Москве
Тулячку не пустили в бассейн «Арсенал» без QR-кода: она подала в суд
Тулячку не пустили в бассейн «Арсенал» без QR-кода: она подала в суд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.