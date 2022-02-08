Хоккеисты новомосковского «Менделеевца» сыграют на Красной площади в Москве

Фото пресс-службы "Академии Михайлова".

Хоккеистов новомосковской студенческой команды «Менделеевец» пригласили на матч спартакиады «Моспром», который пройдет на Красной площади в Москве. Организатором выступает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.

Честь представлять Тульскую область в престижном гала-матче хоккеисты из структуры Академии им. Б. П. Михайлова завоевали еще в начале осени прошлого года, взяв золото спартакиады «Моспром».

10 февраля «менделеевцы» сыграют с филиалом ПАО «Корпорация Иркут» «Региональные самолеты» — победителями Спартакиады «Моспром"-2020 в хоккейном турнире в лиге предприятий. Начало матча в 18.00.