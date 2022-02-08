Фото пресс-службы "Академии Михайлова".
Хоккеисты новомосковского «Менделеевца» сыграют на Красной площади в Москве
В рамках спартакиады «Моспром».
Хоккеистов новомосковской студенческой команды «Менделеевец» пригласили на матч спартакиады «Моспром», который пройдет на Красной площади в Москве. Организатором выступает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.
Честь представлять Тульскую область в престижном гала-матче хоккеисты из структуры Академии им.
Б. П. Михайлова завоевали еще в начале осени прошлого года, взяв золото спартакиады «Моспром».
10 февраля «менделеевцы» сыграют с филиалом ПАО «Корпорация Иркут» «Региональные самолеты» — победителями Спартакиады «Моспром"-2020 в хоккейном турнире в лиге предприятий. Начало матча в 18.00.
Новомосковская студенческая команда НИ РХТУ им.
Д. И. Менделеева существует с 2018 года. За это время хоккеисты «Менделеевца» успели заявить о себе на всю страну, становясь призерами и победителями различных турниров. В данный момент команда претендует на золотые медали регулярного чемпионата Студенческой хоккейной лиги. Свои домашние матчи «менделеевцы» проводят в Новомосковске на базе ледового дворца «Юбилейный».
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