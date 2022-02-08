Тулячку не пустили в бассейн «Арсенал» без QR-кода: она подала в суд

Точку в этой тяжбе на днях поставил Центральный районный суд города Тулы.

Суд отказал тулячке в удовлетворении исковых требований к ООО «Арсенал-Сервис» о возложении обязанности заключить договор на оказание услуг, взыскании компенсации морального вреда и штрафа.

Судом установлено, что в ноябре 2021 года женщине отказали в посещении бассейна, так как у нее не было QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19.

При рассмотрении дела суд руководствовался действующим на тот момент Указом губернатора Тульской области от 15.06.2021 №62 (ред. от 04.11.2021)

В соответствии с ним деятельность бассейнов осуществляется при условии наличия у посетителей старше 18 лет сертификата о вакцинации против COVID-19 или QR-кодом о перенесенном заболевании.

Суд встал на сторону работников бассейна. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.