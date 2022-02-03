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В Левобережном задержан туляк с пистолетом и ножом: он прокалывал колеса машинам

В Левобережном задержан туляк с пистолетом и ножом: он прокалывал колеса машинам

Мужчину заметил и вместе с очевидцами обезвредил сотрудник ЧОП.

Прошлым вечером в микрорайоне Левобережный задержали мужчину, который в районе ул. Восточной прокалывал колеса припаркованным автомобилям.
 
По информации Myslo, злоумышленника заметил сотрудник ЧОП, приехавший на сработку сигнализации магазина. Сначала мужчина услышал шипение воздуха возле припаркованных автомобилей, а потом увидел мужчину, который при виде чоповца бросился бежать. При этом в руках у него был пистолет.
 
 
После непродолжительной погони злоумышленник был пойман. Проходившие мимо парень с девушкой по просьбе сотрудника ЧОП принесли ему из его служебного автомобиля наручники, в которые он и заковал злодея.
 
Вызвали полицию, наряд приехал уже через пять минут. При досмотре у задержанного нашли еще и нож, которым он, предположительно, проколол колеса двух автомобилей. Пистолет оказался травматическим.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:05 +9
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