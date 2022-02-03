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В Туле из-за ремонта трамвайных путей на ул. Оружейной до апреля ограничат движение транспорта
Фото из архива Myslo.

В Туле из-за ремонта трамвайных путей на ул. Оружейной до апреля ограничат движение транспорта

Кроме того, трамвай № 14 изменит схему движения.

С 3 февраля по 4 апреля по ул. Оружейной на участке от ул. Болдина до ул. Фридриха Энгельса будут ремонтировать трамвайные пути. В связи с этим введут ряд ограничений.
 
Так, на указанный период ежедневно с 21.00 до 5.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств, ограничено движение трамвайного транспорта.
 
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, трамваи маршрута № 14 (пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика) изменят схему движения:
 
  • пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Перекопский переулок — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:42 +5
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