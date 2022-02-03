В Туле из-за ремонта трамвайных путей на ул. Оружейной до апреля ограничат движение транспорта

Фото из архива Myslo.

С 3 февраля по 4 апреля по ул. Оружейной на участке от ул. Болдина до ул. Фридриха Энгельса будут ремонтировать трамвайные пути. В связи с этим введут ряд ограничений.

Так, на указанный период ежедневно с 21.00 до 5.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств, ограничено движение трамвайного транспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, трамваи маршрута № 14 (пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика) изменят схему движения: