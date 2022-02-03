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Тульский АКМ обыграл на выезде «Рязань» – 6:3
Фото пресс-службы АКМ.

Тульский АКМ обыграл на выезде «Рязань» – 6:3

У нашей команды еще сохраняются шансы на выход в плей-офф.

Тульский АКМ в рамках очередного матча Высшей хоккейной лиги обыграл на выезде «Рязань». Счет в матче — 6:3 в пользу туляков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
 
Главный тренер АКМ Дмитрий Евстигнеев прокомментировал результат матча:
 
- У нас это была заключительная игра на выезде. Сегодня готовились, настраивались, ребята хотели сделать подарок мне на день рождения. Спасибо им большое! Ребята отлично отрабатывали в обороне, забивали, хорошая игра.
 
Авторы заброшенных шайб:
 
1:0 Пластинин (01:01, Гончаров, Куракин), 1:1 Почивалов (08:57, Аноп, Селезнев, в большинстве), 1:2 Набиуллин (10:08, Аноп, в меньшинстве), 2:2 Смолин (14:42, Прохоров), 2:3 Толузаков (23:34, Гофман, Насыбуллин), 2:4 Насыбуллин (26:04), 2:5 Толузаков (31:40, Шакуров, Бойчук, в большинстве), 2:6 Новрузов (50:47, Селезнев, в большинстве), 3:6 Толпегин (57:45, Гончаров, Пластинин, в большинстве).
 
Статистика матча:
  • броски: 59−55,
  • броски в створ: 35−32,
  • вбрасывания: 35−32,
  • штраф: 18−16.

 

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:24 0
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