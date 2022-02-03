Тульский АКМ обыграл на выезде «Рязань» – 6:3

Тульский АКМ в рамках очередного матча Высшей хоккейной лиги обыграл на выезде «Рязань». Счет в матче — 6:3 в пользу туляков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер АКМ Дмитрий Евстигнеев прокомментировал результат матча: - У нас это была заключительная игра на выезде. Сегодня готовились, настраивались, ребята хотели сделать подарок мне на день рождения. Спасибо им большое! Ребята отлично отрабатывали в обороне, забивали, хорошая игра. Авторы заброшенных шайб:

1:0 Пластинин (01:01, Гончаров, Куракин), 1:1 Почивалов (08:57, Аноп, Селезнев, в большинстве), 1:2 Набиуллин (10:08, Аноп, в меньшинстве), 2:2 Смолин (14:42, Прохоров), 2:3 Толузаков (23:34, Гофман, Насыбуллин), 2:4 Насыбуллин (26:04), 2:5 Толузаков (31:40, Шакуров, Бойчук, в большинстве), 2:6 Новрузов (50:47, Селезнев, в большинстве), 3:6 Толпегин (57:45, Гончаров, Пластинин, в большинстве).

Статистика матча: