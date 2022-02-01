В Туле автобус заглох на переезде: аварийную ситуацию устраняли сотрудники ГИБДД
Полицейские вызвали спецтранспорт, а затем сопроводили неисправный автобус в депо.
Днём 1 февраля на железнодорожном переезде на ул. Столетова в Туле заглох автобус «НЕФАЗ», следовавший по маршруту № 24. Он остановился прямо посреди путей, между барьерами-автоматами. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что первым на нештатную ситуацию отреагировал находившийся неподалёку экипаж ДПС.
Инспекторы остановили проезжавшую мимо пожарную машину, которая возвращалась с вызова, и сопроводили её к месту аварии. Из-за заблокированной тормозной системы автобуса, вытянуть его пожарным автомобилям не удалось.
Тогда полицейские вызвали техническую бригаду со специальным тягачом. Спецтранспорту удалось вытащить автобус, после этого инспекторы сопроводили его в депо для проведения ремонта.