В Туле автобус заглох на переезде: аварийную ситуацию устраняли сотрудники ГИБДД

Фото из архива Myslo

Полицейские вызвали спецтранспорт, а затем сопроводили неисправный автобус в депо.

Днём 1 февраля на железнодорожном переезде на ул. Столетова в Туле заглох автобус «НЕФАЗ», следовавший по маршруту № 24. Он остановился прямо посреди путей, между барьерами-автоматами. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что первым на нештатную ситуацию отреагировал находившийся неподалёку экипаж ДПС.

Инспекторы остановили проезжавшую мимо пожарную машину, которая возвращалась с вызова, и сопроводили её к месту аварии. Из-за заблокированной тормозной системы автобуса, вытянуть его пожарным автомобилям не удалось.

Тогда полицейские вызвали техническую бригаду со специальным тягачом. Спецтранспорту удалось вытащить автобус, после этого инспекторы сопроводили его в депо для проведения ремонта.