Туляков приглашают на спектакль с Федором Добронравовым
2 марта в Городском концертном зале театр А.П.Чехова покажет спектакль «Забор». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Это история, которая, возможно, позволит кому-то одуматься. Вспомнить о том, что истинные чувства стоят того, чтобы выбраться из-за своего твердокаменного забора. О том, как сложно бывает найти любовь, и как легко ее потерять, ведь одного небрежно брошенного слова иногда достаточно, чтобы разрушить жизнь.
Мы выстраиваем заборы из непонимания, иронии и язвительности, из эпатажа и грубости. Заборы, за которыми прячем своё одиночество и страх, тоску и беспомощность. И, казалось бы, чего проще – надо просто сказать два главных слова: «Прости» и «Люблю». Но именно эти слова так трудно бывает произнести...
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