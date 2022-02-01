В Туле распродадут имущество должников на 28,8 млн рублей

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которой продаёт его на аукционе.

Ближайшие торги пройдут 11 февраля, в 11.00, на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП». Там будет продано заложенное недвижимое имущество на общую сумму 28,8 млн рублей – квартиры, жилой дом и нежилое здание с земельным участком.