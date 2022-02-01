В Туле распродадут имущество должников на 28,8 млн рублей
На торги выставлены квартиры, частный дом и нежилое здание.
Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которой продаёт его на аукционе.
Ближайшие торги пройдут 11 февраля, в 11.00, на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП». Там будет продано заложенное недвижимое имущество на общую сумму 28,8 млн рублей – квартиры, жилой дом и нежилое здание с земельным участком.
Заявку на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, подписанными электронной подписью, можно подать здесь до 9 февраля.
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