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В Туле распродадут имущество должников на 28,8 млн рублей

В Туле распродадут имущество должников на 28,8 млн рублей

На торги выставлены квартиры, частный дом и нежилое здание.

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которой продаёт его на аукционе.

Ближайшие торги пройдут 11 февраля, в 11.00, на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП». Там будет продано заложенное недвижимое имущество на общую сумму 28,8 млн рублей – квартиры, жилой дом и нежилое здание с земельным участком.

Заявку на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, подписанными электронной подписью, можно подать здесь до 9 февраля.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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