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Смерть мужчины на остановке в Туле: виновный отправится в колонию строгого режима

Смерть мужчины на остановке в Туле: виновный отправится в колонию строгого режима

Приговор был вынесен сегодня, 31 января.

В Привокзальном районном суде 20-летний житель Ростовской области Денис Мымриков признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что пьяный подсудимый в августе 2021 года приехал на заработки в Тулу из города Каменск-Шахтинский. Он поссорился с 42-летним прохожим на остановке общественного транспорта и ударил мужчину несколько раз по голове. Тот упал и ударился головой об асфальт. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
 
Благодаря профессионализму сотрудников СУ СК России по Тульской области вина Мымрикова была полностью доказана. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. Кроме этого, он заплатит вдове потерпевшего 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:29 +7
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