Смерть мужчины на остановке в Туле: виновный отправится в колонию строгого режима

Приговор был вынесен сегодня, 31 января.

В Привокзальном районном суде 20-летний житель Ростовской области Денис Мымриков признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что пьяный подсудимый в августе 2021 года приехал на заработки в Тулу из города Каменск-Шахтинский. Он поссорился с 42-летним прохожим на остановке общественного транспорта и ударил мужчину несколько раз по голове. Тот упал и ударился головой об асфальт. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия

Благодаря профессионализму сотрудников СУ СК России по Тульской области вина Мымрикова была полностью доказана. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. Кроме этого, он заплатит вдове потерпевшего 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.