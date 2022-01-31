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После жалоб посетителей из Богородицка сбежал контактный зоопарк

После жалоб посетителей из Богородицка сбежал контактный зоопарк

Владельцы собрали вещи и уехали, не дождавшись прокурорской проверки.

Контактный зоопарк, который работал в Богородицке с 25 января, закрылся досрочно и уехал. Об этом Myslo рассказали местные жители. Видимо, владельцы не захотели ждать проверок, которые на них обрушились после жалоб местных жителей.

Напомним, ранее на условия содержания животных в редакцию Myslo пожаловалась жительница Богородицка Елена. Она также написала заявление в полицию и прокуратуру.

По словам Елены, она вместе с ребенком пошла туда посмотреть на пауков-гигантов и бабочек, как было указано в афише. Но по факту там оказалось совсем другое.

— Помещение, в котором еще толком не доделан ремонт, разделено на две части некими тряпками: пауки в одной части, бабочки — в другой. Бабочек немного, но это ерунда.

Галерея
Выставка животных в Богородицке, Фото: 1
Выставка животных в Богородицке, Фото: 2
Выставка животных в Богородицке, Фото: 3
Выставка животных в Богородицке, Фото: 4
Выставка животных в Богородицке, Фото: 5
Выставка животных в Богородицке, Фото: 6
Выставка животных в Богородицке, Фото: 7
Выставка животных в Богородицке, Фото: 8
Выставка животных в Богородицке, Фото: 9
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Пауки в отделе в животными. Там большой питон, дикобраз, сурикаты, енот, кролики, ящерицы. Животные замученные, у них мало места. Условия содержания оставляют желать лучшего. Мужчина, который активно зазывает на платные фотографии с ними, на мой вопрос, где животные ночуют, поёрничал: «Домой к себе забираю».

Руководитель зоопарка, который представился Петром Сергеевичем Ивановым, в разговоре с Myslo заявлял — с животными всё в порядке, за ними ухаживают, за здоровьем следят. И вообще это никакой не контактный зоопарк, а выставка.

— Всю необходимую документацию я предоставил в полицию, прокуратуру, Россельхознадзор, ветстанцию. Не знаю, почему эта посетительница взъелась! Приехал детей порадовать, а тут такой резкий негатив, — говорил мужчина.

Выставка должна была работать до 7 февраля. Но, видимо, планы резко изменились.

Тем не менее побег не спасет их от ответственности, если прокуратура найдет нарушения. В пресс-службе ведомства рассказали Myslo, что из районной администрации запрошена вся документация. При наличии оснований владельцев привлекут к ответственности.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:49 +6
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