Присяжные заседатели: кто это такие, как их выбирают и можно ли отказаться от участия?

21 января в Тульский областной суд было передано дело Сергея Андреева. Ранее судимый 44-летний предприниматель обвиняется в убийстве двух человек, краже и уничтожении имущества. Это дело по ходатайству защиты Андреева будет рассматривать суд присяжных. Рассказываем, что это такое и как проходят такие процессы.

Кто может стать присяжным заседателем

Любой гражданин РФ в возрасте от 25 до 65 лет, дееспособный и несудимый. Кроме этого, человек должен владеть русским языком. Не могут стать присяжными профессиональные юристы, чиновники, депутаты, священнослужители, военнослужащие, уволенные со службы в органах внешней разведки или ФСБ.

Как отбирают присяжных и какие дела они рассматривают

Присяжные отбираются путем случайного выбора из списка лиц, предоставленных суду городской администрацией. Этот список кандидатов в присяжные формируется из людей, хотя бы раз принимавших участие в голосовании. Они регистрируются в программе ГАС «Выборы», и с помощью данной программы потом формируется необходимое количество присяжных.

— Уголовные дела у присяжных разные — от убийств и причинения тяжкого вреда здоровью до массового уничтожения растительного или животного мира. Когда в суд поступает дело с ходатайством подсудимого о суде присяжных, судья пишет постановление об их количестве, например не менее шести. Как правило, в районных или городских судах коллегия присяжных состоит из шести человек. В областных или верховных судах субъектов — из восьми, — рассказывает ответственная по взаимодействию со СМИ Ленинского районного суда Оксана Головинова. — Кандидатам приходит приглашение — письмо, в котором указано, что суд ждет человека в качестве присяжного в определенную дату. Список присяжных разношёрстный — от врачей до операторов котельных.

Как отказаться участия

Легко — можно просто сказать «я не хочу». Но такую откровенность встретишь не часто, поэтому люди заявляют о загруженности на работе или религиозных убеждениях, которые не позволяют вершить суд над другими. Также кандидат может заявить самоотвод уже в суде при формировании коллегии.

— Участие в суде присяжных — гражданский долг человека, но государство не может вас заставить или наказать за отказ. Люди могут просто игнорировать приглашения, и суд будет приглашать других до тех пор, пока не наберет необходимое число участников, — продолжает Головинова. — Собрать коллегию с первого раза — задача практически невыполнимая.

Сколько раз можно побыть присяжным и есть ли вознаграждение за участие

В качестве присяжного заседателя человек может принимать участие в судебном процессе раз в год. За свою деятельность присяжные получают компенсацию или вознаграждение. Для официально работающего человека вознаграждением является сохранение заработной платы в дни участия в процессе. Неработающие получают 50% от оклада судьи, рассматривающего дело, пропорционально количеству дней судебного разбирательства. В среднем — не более 700 рублей за день работы.

Что исследуют присяжные и есть ли среди них главный

При присяжных нельзя исследовать данные, характеризующие личность подсудимого или потерпевшего. То есть те данные, которые могут вызвать предубеждение. Присяжные не знают, был ли обвиняемый ранее судим, где он работает или не работает, его возраст. Присяжные исследуют только фактические обстоятельства — с момента начала преступления до его окончания. И потом решают, кто был красноречивее, кто предоставил более убедительные доказательства — сторона обвинения или сторона защиты.

— В начале процесса, после окончательного формирования коллегии присяжных, они самостоятельно выбирают старшину. По каким критериям — неизвестно, — говорит Головинова. — Через старшину присяжные задают участникам процесса возникающие вопросы, все общение идёт через него.

Вопросы присяжным и голосование

Вопросный лист создается вместе стороной защиты, обвинением и судьей, который формирует окончательный список вопросов для коллегии присяжных. Обычно это следующие вопросы:

Было ли событие преступления? Если было, совершил ли его подсудимый? Если совершил, то виновен ли он? Если виновен, заслуживает ли снисхождения?

Если мнение присяжных делится поровну, то решение принимается в пользу подсудимого. Голосуют устно, а письменный подсчет голосов ведет старшина. После этого он выходит в зал заседаний и зачитывает ответы на вопросы, поставленные перед присяжными.

Гарантии присяжных

На период судебного процесса присяжные имеют те же гарантии, что и судьи: их жизнь и здоровье охраняются, при возникновении угрозы им выделяется охрана или предоставляется другое место жительства.

В некоторых случаях присяжным даже могут изменить внешность.

Количество оправдательных приговоров

Ежегодно в России увеличивается количество уголовных дел, рассматриваемых судом присяжных. В первой половине 2021 года был оправдан 31 процент обвиняемых, то есть практически каждый третий. При этом высоким остается процент отмены оправдательных приговоров. В Туле можно вспомнить дела Владимира Андреева и Станислава Волошина. Андреева, которого обвиняли в том, что он хотел убить судью, прокурора и следователя, сначала оправдал суд присяжных, после чего приговор отменили и пенсионера отправили в колонию на пять лет.

Владимир Андреев.

Оправдательный приговор Волошина тоже был отменен, но после того как дело отправили на повторное рассмотрение, бывший сотрудник МЧС исчез. Где он находится сейчас — неизвестно.

— После реформы 2018 года в Ленинском районном суде было рассмотрено 7 уголовных дел с участием коллегии присяжных, — завершает Головинова.

— Ни в одном из указанных дел присяжные не вынесли оправдательного приговора, единогласно принимая сторону обвинения.

Друзья, а вы бы согласились стать присяжным заседателем? Делитесь мнением в комментариях.