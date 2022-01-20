На автодороге Тула — Новомосковск из-за ДТП образовалась 8-километровая пробка

По словам очевидцев, на 7-м километре столкнулись несколько машин.

Вечером 20 января на автодороге Тула — Новомосковск произошло ДТП. По словам очевидцев, в районе седьмого километра легковой автомобиль обгонял грузовик и выехал на полосу встречного движения. Пытаясь уйти от столкновения с этой машиной, встречный грузовик ушел в кювет. Также очевидцы сообщают, что легковушка (предположительно — Ford Focus) получила сильные повреждения.

Из-за автоаварии образовалась внушительная пробка в обе стороны. Судя по данным навигационных сервисов, ее общая длина около 8 километров (актуально по состоянию на 18.00).

Со стороны Тулы затруднение начинается от поворота с ул. Рязанской, а со стороны Новомосковска — от поворота на Нижние Присады. Также практически остановилось движение по ул. Пржевальского.