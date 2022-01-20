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Туляку так было нужно за руль, что он решил заплатить долг по алиментам

Туляку так было нужно за руль, что он решил заплатить долг по алиментам

Приставы выяснили, что у мужчины есть водительское удостоверение, и вынесли постановление об ограничении в специальном праве управления транспортным средством.

Житель Тульской области задолжал алиментов более чем на 70 тысяч рублей, и в ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам. Исполнительное производство поступило в ОСП Ефремовского и Каменского районов.
 
Приставы выяснили, что у мужчины есть водительское удостоверение, и вынесли постановление об ограничении должника в специальном праве управления транспортным средством.
 
«Узнав о том, что в ближайшее время сесть за руль автомобиля на законных основаниях не получится, 39-летний должник незамедлительно погасил задолженность по алиментам в полном объеме», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:10 +2
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