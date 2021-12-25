Депутата Александра Бороненко заключили под стражу

Фото: СУ СК России по Тульской области

Народному избраннику предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Региональный следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении депутата Тульской городской Думы. Ему предъявлено обвинение в совершении? преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Сегодня по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжает проводиться комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор доказательственной базы», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Напомним , по версии следствия, в период с октября 2019 по декабрь 2021 года, Бороненко устроил в качестве своих помощников на работу трех лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности.

Начисляемые им в качестве зарплаты деньги Бороненко забирал себе, причинив городскому бюджету ущерб в особо крупном размере. Противоправные действия подозреваемого пресечены сотрудниками ФСБ.

По информации Myslo, при задержании у депутата были изъяты банковские карты, на которые начислялись зарплаты подставных лиц, а также крупная сумма наличных.

Тульское региональное отделение партии «Единая Россия» сообщило, что в соответствии с требованием устава будет рассмотрен вопрос о приостановке членства Бороненко в партии.