новости
новости
Регистрация
Составлен топ-100 туляков, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона
Фото из архива Myslo.

Составлен топ-100 туляков, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона

Эксперты учитывали активную гражданскую позицию кандидатов и заслуги организации, которой они руководят.

Тульский социологический центр создал рейтинг туляков, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие Тульской области. Его составляют с 2004 года. Обычно туда входят 20 персон, но в 2021 году было решено расширить список до 100 фамилий.

При отборе кандидатов на включение в рейтинг эксперты исходили из их активности в социально-экономической работе на благо Тульской области. Учитывали не только заслуги организации, которой они руководят, но и их активную гражданскую и экономическую позиции.

рейтинг
  1. Алексей Дюмин — губернатор Тульской области.
  2. Вячеслав Федорищев — первый заместитель губернатора Тульской области.
  3. Валерий Шерин — первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области.
  4. Николай Воробьев — председатель Тульской областной думы, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула».
  5. Дмитрий Коноплев — заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», управляющий директор ОАО «Конструкторского бюро приборостроения им. академика Шипунова», председатель ТРО ООО «Союз машиностроителей России».
  6. Юрий Агафонов — председатель Совета союза «Тульская торгово-промышленная палата», генеральный директор ПАО «АК «ЦНИИСУ», до 21.12.2021 президент Тульской ТПП.
  7. Борис Сокол — президент ОАО «Щекиноазот».
  8. Евгений Дронов — генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой труда РФ.
  9. Илья Курилов — генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».
  10. Вячеслав Романов — министр промышленности и торговли Тульской области.
  11. Александр Смирнов — генеральный директор АНО «НПО «Сплав».
  12. Александр Ломовцев — руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
  13. Наталья Антонова — вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка «Среднерусский», председатель комитета Тульской ТПП по финансовым рынкам и кредитным организациям.
  14. Григорий Лаврухин — генеральный директор «Корпорации развития Тульской области».
  15. Владимир Филиппов — генеральный директор АО «Тулаточмаш».
  16. Сергей Егоров — заместитель губернатора Тульской области.
  17. Сергей Баев — директор ООО «Завод «АЛЬКОР», председатель комитета Тульской ТПП по содействию развития малого и среднего бизнеса.
  18. Валерий Кузнецов — директор ГК «Базис».
  19. Николай Калинин — директор Тульского филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, председатель комитета Тульской ТПП среднему и высшему профессиональному образованию.
  20. Владимир Золотухин — генеральный директор ООО Научно-производственного предприятия «Вулкан-ТМ», председатель подкомитета по инновациям в металлургии и литейном производстве.
  21. Сергей Галкин — начальник УМВД России по Тульской области.
  22. Дмитрий Миляев — глава администрации Тулы.
  23. Юрий Елагин — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службой по Тульской области.
  24. Ольга Слюсарева — мэр Тулы.
  25. Александр Головин — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области.
  26. Дмитрий Гурдин — начальник УФСБ по Тульской области.
  27. Надежда Калугина — директор Тульского государственного музея оружия.
  28. Владимир Щербаков — генеральный директор ООО «Центр условий и охраны труда малого и среднего предпринимательства», председатель комитет Тульской ТПП по охране труда.
  29. Сергей Ющенко — управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк».
  30. Борис Тужиков — управляющий директор АО «Евраз Ванадий Тула», президент Объединения работодателей «Тульский областной союз работодателей».
  31. Рафик Папян — генеральный директор ООО «Инд-Гарник».
  32. Вадим Суханов — руководитель УФНС России по Тульской области.
  33. Александр Грицаенко — с весны 2021 г. прокурор Тульской области.
  34. Вячеслав Чапкин — генеральный директор ПАО «НПО «Стрела».
  35. Андрей Шестаков — директор Корпорации развития Тульской области», с 21.12.2021 президент Тульской ТПП.
  36. Николай Борзёнков — генеральный директор ООО «Металлопрокатный завод».
  37. Алексей Кораблёв — директор ООО «ПФ «АЯН».
  38. Павел Татаренко — министр экономического развития Тульской области.
  39. Александр Скворцов — директор Тульского регионального филиала ООО «СК «Согласие».
  40. Анатолий Симонов — главный федеральный инспектор по Тульской области.
  41. Олег Кравченко — ректор ТулГУ.
  42. Владимир Юдин — председатель Счетной палаты Тульской области.
  43. Сергей Дьяков — управляющий директор ПАО «Тулачермет».
  44. Сергей Юдин — генеральный директор АО НПО «Плавский».
  45. Александр Дмитриев — директор ООО «Миус».
  46. Манук Аветисян — глава КФХ «Жак».
  47. Родион Дудник — министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
  48. Сергей Борисов — директор ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького».
  49. Михаил Иванцов — генеральный директор ООО «Тульское региональное инвестиционное агентство».
  50. Сергей Белов — председатель Союза журналистов Тульской области, директор филиала ГТРК «Тула».
  51. Светлана Мужичкова — управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент банка.
  52. Алексий — митрополит Тульский и Ефремовский.
  53. Александр Шамсутдинов — председатель совета директоров компании ОАО «ГК Полипласт».
  54. Алексей Стёпин — министр сельского хозяйства Тульской области.
  55. Илья Беспалов — первый заместитель главы администрации Тулы.
  56. Виктор Нехаев — руководитель Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тульской области (Туластат).
  57. Татьяна Рыбкина — министр культуры Тульской области.
  58. Андрей Мазов — генеральный директор ООО «Региональные новости».
  59. Ерухом Шальмиев — председатель совета директоров «КорсГрупп».
  60. Татьяна Алексеева — генеральный директор ООО «Слобода».
  61. Александр Ширинкин — председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат».
  62. Николай Кизимов — генеральный директор АО «Пластик».
  63. Тамара Головина — генеральный директор ООО «Молодой и К».
  64. Алексей Зубченко — генеральный директор ООО «Спецгеологоразведка».
  65. Александр Швыков — генеральный директор ОО ПП «Мехмаш».
  66. Владимир Кузнецов — председатель Ассоциации содействия развитию малых предприятий Тульской области, председатель комитета Тульской ТПП по оценочной деятельности.
  67. Светлана Квасова — директор ТРФ «Центр поддержки предпринимательства».
  68. Лариса Чумакова — региональный директор ОО «Тульский» ПАО «Промсвязьбанк».
  69. Александр Хомяков — генеральный директор АО «ЦКБА».
  70. Михаил Буденков — председатель ТРО ООО «Центр экологической политики и культуры», председатель комитета Тульской ТПП по природопользованию и экологии.
  71. Аниса Каверина — директор ООО «Фармбытхим».
  72. Игорь Мацур — генеральный директор ООО «Взгляд».
  73. Марина Мазанова — директор МАУК «Театрально-концертный центр».
  74. Андрей Самошин — генеральный директор ООО «Воплощение».
  75. Елена Елатонцева — директор ООО «Гильдия консультантов», председатель комитета Тульской ТПП по семейному предпринимательству.
  76. Галина Фомина — председатель Общественной палаты Тульской области.
  77. Иван Прокопенко — начальник УФСИН России по Тульской области.
  78. Екатерина Толстая — директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».
  79. Игорь Кабанов — генеральный директор ГК «Браер».
  80. Владимир Гриценко — директор государственного музея-заповедника «Куликово поле».
  81. Николай Пантелеев — директор ООО «Центр по сертификации Тульской ТПП», председатель комитета Тульской ТПП по качеству.
  82. Владимир Панин — президент ТГПУ им. Л. Н. Толстого, до 28 декабря 2021 г. — ректор.
  83. Надежда Маклакова — генеральный директор ООО «ТПК «БИОФУД».
  84. Евгений Карпов — ректор АНО ВО «Международная полицейская академия ВПА».
  85. Сергей Костюченков — председатель комитета Тульской ТПП по предпринимательству в ЖКХ.
  86. Игорь Золотов — генеральный директор ООО «Шар».
  87. Ольга Натаркина — директор ГУ ТО «Информационное Агентство «Регион 71».
  88. Сергей Кузнецов — генеральный директор ООО «Филимоновская игрушка», председатель комитета Тульской ТПП по народным художественным промыслам и ремеслам.
  89. Александр Велигодский — генеральный директор ООО «Ин-Групп».
  90. Владимир Озеров — генеральный директор ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки».
  91. Саак Саакян — генеральный директор ООО «Белёвские сладости».
  92. Николай Турчин — генеральный директор ООО «Одоевские зори».
  93. Сергей Ганжа — директор Тульского регионального филиала АО «Россельхозбанк».
  94. Роман Гаврилин — генеральный директор ГУК ТО «Тульское музейное объединение».
  95. Алексей Голуб — учредитель ООО «Гипромаш».
  96. Дмитрий Благовещенский — директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области».
  97. Вячеслав Макаров — директор филиала ФИЦ «Немчиновка», председатель комитета Тульской ТПП по АПК.
  98. Алла Филатова — управляющий операционными офисами г. Тулы Филиала АКБ «ФОРА-БАНК» в г. Калуге.
  99. Сергей Архиреев — генеральный директор АО «Тульский завод резиновых технических изделий».
  100. Любовь Демидова — директор ООО «Болоховский хлебозавод».
 

Восемнадцатое по счету исследование проводилось Тульским социологическим центром совместно с Тульской торгово-промышленной палатой в ноябре-декабре 2021 г.

Руководитель исследования — Василий Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра, кандидат философских наук, доцент.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:25 −19
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
рейтингсоциально-экономическое развитие региона

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле и Новомосковске бесплатно пройти экспресс-тест на ковид: адреса пунктов
Где в Туле и Новомосковске бесплатно пройти экспресс-тест на ковид: адреса пунктов
Арест тульского депутата Бороненко: ущерб увеличился на миллион рублей
Арест тульского депутата Бороненко: ущерб увеличился на миллион рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.