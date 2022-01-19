Составлен топ-100 туляков, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона

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Тульский социологический центр создал рейтинг туляков, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие Тульской области. Его составляют с 2004 года. Обычно туда входят 20 персон, но в 2021 году было решено расширить список до 100 фамилий.

При отборе кандидатов на включение в рейтинг эксперты исходили из их активности в социально-экономической работе на благо Тульской области. Учитывали не только заслуги организации, которой они руководят, но и их активную гражданскую и экономическую позиции.

рейтинг

Алексей Дюмин — губернатор Тульской области. Вячеслав Федорищев — первый заместитель губернатора Тульской области. Валерий Шерин — первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области. Николай Воробьев — председатель Тульской областной думы, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула». Дмитрий Коноплев — заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», управляющий директор ОАО «Конструкторского бюро приборостроения им. академика Шипунова», председатель ТРО ООО «Союз машиностроителей России». Юрий Агафонов — председатель Совета союза «Тульская торгово-промышленная палата», генеральный директор ПАО «АК «ЦНИИСУ», до 21.12.2021 президент Тульской ТПП. Борис Сокол — президент ОАО «Щекиноазот». Евгений Дронов — генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой труда РФ. Илья Курилов — генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». Вячеслав Романов — министр промышленности и торговли Тульской области. Александр Смирнов — генеральный директор АНО «НПО «Сплав». Александр Ломовцев — руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Наталья Антонова — вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка «Среднерусский», председатель комитета Тульской ТПП по финансовым рынкам и кредитным организациям. Григорий Лаврухин — генеральный директор «Корпорации развития Тульской области». Владимир Филиппов — генеральный директор АО «Тулаточмаш». Сергей Егоров — заместитель губернатора Тульской области. Сергей Баев — директор ООО «Завод «АЛЬКОР», председатель комитета Тульской ТПП по содействию развития малого и среднего бизнеса. Валерий Кузнецов — директор ГК «Базис». Николай Калинин — директор Тульского филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова , председатель комитета Тульской ТПП среднему и высшему профессиональному образованию. Владимир Золотухин — генеральный директор ООО Научно-производственного предприятия «Вулкан-ТМ», председатель подкомитета по инновациям в металлургии и литейном производстве. Сергей Галкин — начальник УМВД России по Тульской области. Дмитрий Миляев — глава администрации Тулы. Юрий Елагин — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службой по Тульской области. Ольга Слюсарева — мэр Тулы. Александр Головин — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области. Дмитрий Гурдин — начальник УФСБ по Тульской области. Надежда Калугина — директор Тульского государственного музея оружия. Владимир Щербаков — генеральный директор ООО «Центр условий и охраны труда малого и среднего предпринимательства», председатель комитет Тульской ТПП по охране труда. Сергей Ющенко — управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк». Борис Тужиков — управляющий директор АО «Евраз Ванадий Тула», президент Объединения работодателей «Тульский областной союз работодателей». Рафик Папян — генеральный директор ООО «Инд-Гарник». Вадим Суханов — руководитель УФНС России по Тульской области. Александр Грицаенко — с весны 2021 г. прокурор Тульской области. Вячеслав Чапкин — генеральный директор ПАО «НПО «Стрела». Андрей Шестаков — директор Корпорации развития Тульской области», с 21.12.2021 президент Тульской ТПП. Николай Борзёнков — генеральный директор ООО «Металлопрокатный завод». Алексей Кораблёв — директор ООО «ПФ «АЯН». Павел Татаренко — министр экономического развития Тульской области. Александр Скворцов — директор Тульского регионального филиала ООО «СК «Согласие». Анатолий Симонов — главный федеральный инспектор по Тульской области. Олег Кравченко — ректор ТулГУ. Владимир Юдин — председатель Счетной палаты Тульской области. Сергей Дьяков — управляющий директор ПАО «Тулачермет». Сергей Юдин — генеральный директор АО НПО «Плавский». Александр Дмитриев — директор ООО «Миус». Манук Аветисян — глава КФХ «Жак». Родион Дудник — министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. Сергей Борисов — директор ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького». Михаил Иванцов — генеральный директор ООО «Тульское региональное инвестиционное агентство». Сергей Белов — председатель Союза журналистов Тульской области, директор филиала ГТРК «Тула». Светлана Мужичкова — управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент банка. Алексий — митрополит Тульский и Ефремовский. Александр Шамсутдинов — председатель совета директоров компании ОАО «ГК Полипласт». Алексей Стёпин — министр сельского хозяйства Тульской области. Илья Беспалов — первый заместитель главы администрации Тулы. Виктор Нехаев — руководитель Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тульской области (Туластат). Татьяна Рыбкина — министр культуры Тульской области. Андрей Мазов — генеральный директор ООО «Региональные новости». Ерухом Шальмиев — председатель совета директоров «КорсГрупп». Татьяна Алексеева — генеральный директор ООО «Слобода». Александр Ширинкин — председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат». Николай Кизимов — генеральный директор АО «Пластик». Тамара Головина — генеральный директор ООО «Молодой и К». Алексей Зубченко — генеральный директор ООО «Спецгеологоразведка». Александр Швыков — генеральный директор ОО ПП «Мехмаш». Владимир Кузнецов — председатель Ассоциации содействия развитию малых предприятий Тульской области, председатель комитета Тульской ТПП по оценочной деятельности. Светлана Квасова — директор ТРФ «Центр поддержки предпринимательства». Лариса Чумакова — региональный директор ОО «Тульский» ПАО «Промсвязьбанк». Александр Хомяков — генеральный директор АО «ЦКБА». Михаил Буденков — председатель ТРО ООО «Центр экологической политики и культуры», председатель комитета Тульской ТПП по природопользованию и экологии. Аниса Каверина — директор ООО «Фармбытхим». Игорь Мацур — генеральный директор ООО «Взгляд». Марина Мазанова — директор МАУК «Театрально-концертный центр». Андрей Самошин — генеральный директор ООО «Воплощение». Елена Елатонцева — директор ООО «Гильдия консультантов», председатель комитета Тульской ТПП по семейному предпринимательству. Галина Фомина — председатель Общественной палаты Тульской области. Иван Прокопенко — начальник УФСИН России по Тульской области. Екатерина Толстая — директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Игорь Кабанов — генеральный директор ГК «Браер». Владимир Гриценко — директор государственного музея-заповедника «Куликово поле». Николай Пантелеев — директор ООО «Центр по сертификации Тульской ТПП», председатель комитета Тульской ТПП по качеству. Владимир Панин — президент ТГПУ им. Л. Н. Толстого , до 28 декабря 2021 г. — ректор. Надежда Маклакова — генеральный директор ООО «ТПК «БИОФУД». Евгений Карпов — ректор АНО ВО «Международная полицейская академия ВПА». Сергей Костюченков — председатель комитета Тульской ТПП по предпринимательству в ЖКХ. Игорь Золотов — генеральный директор ООО «Шар». Ольга Натаркина — директор ГУ ТО «Информационное Агентство «Регион 71». Сергей Кузнецов — генеральный директор ООО «Филимоновская игрушка», председатель комитета Тульской ТПП по народным художественным промыслам и ремеслам. Александр Велигодский — генеральный директор ООО «Ин-Групп». Владимир Озеров — генеральный директор ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки». Саак Саакян — генеральный директор ООО «Белёвские сладости». Николай Турчин — генеральный директор ООО «Одоевские зори». Сергей Ганжа — директор Тульского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Роман Гаврилин — генеральный директор ГУК ТО «Тульское музейное объединение». Алексей Голуб — учредитель ООО «Гипромаш». Дмитрий Благовещенский — директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области». Вячеслав Макаров — директор филиала ФИЦ «Немчиновка», председатель комитета Тульской ТПП по АПК. Алла Филатова — управляющий операционными офисами г. Тулы Филиала АКБ «ФОРА-БАНК» в г. Калуге. Сергей Архиреев — генеральный директор АО «Тульский завод резиновых технических изделий». Любовь Демидова — директор ООО «Болоховский хлебозавод».

Восемнадцатое по счету исследование проводилось Тульским социологическим центром совместно с Тульской торгово-промышленной палатой в ноябре-декабре 2021 г.

Руководитель исследования — Василий Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра, кандидат философских наук, доцент.