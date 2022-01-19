Составлен топ-100 туляков, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона
Эксперты учитывали активную гражданскую позицию кандидатов и заслуги организации, которой они руководят.
Тульский социологический центр создал рейтинг туляков, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие Тульской области. Его составляют с 2004 года. Обычно туда входят 20 персон, но в 2021 году было решено расширить список до 100 фамилий.
При отборе кандидатов на включение в рейтинг эксперты исходили из их активности в социально-экономической работе на благо Тульской области. Учитывали не только заслуги организации, которой они руководят, но и их активную гражданскую и экономическую позиции.
- Алексей Дюмин — губернатор Тульской области.
- Вячеслав Федорищев — первый заместитель губернатора Тульской области.
- Валерий Шерин — первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области.
- Николай Воробьев — председатель Тульской областной думы, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула».
- Дмитрий Коноплев — заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», управляющий директор ОАО «Конструкторского бюро приборостроения им. академика Шипунова», председатель ТРО ООО «Союз машиностроителей России».
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Юрий Агафонов — председатель Совета союза «Тульская торгово-промышленная палата», генеральный директор ПАО «АК «ЦНИИСУ»,
до 21.12.2021президент Тульской ТПП.
- Борис Сокол — президент ОАО «Щекиноазот».
- Евгений Дронов — генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой труда РФ.
- Илья Курилов — генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».
- Вячеслав Романов — министр промышленности и торговли Тульской области.
- Александр Смирнов — генеральный директор АНО «НПО «Сплав».
- Александр Ломовцев — руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
- Наталья Антонова — вице-президент — управляющий филиалом Газпромбанка «Среднерусский», председатель комитета Тульской ТПП по финансовым рынкам и кредитным организациям.
- Григорий Лаврухин — генеральный директор «Корпорации развития Тульской области».
- Владимир Филиппов — генеральный директор АО «Тулаточмаш».
- Сергей Егоров — заместитель губернатора Тульской области.
- Сергей Баев — директор ООО «Завод «АЛЬКОР», председатель комитета Тульской ТПП по содействию развития малого и среднего бизнеса.
- Валерий Кузнецов — директор ГК «Базис».
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Николай Калинин — директор Тульского филиала Российского экономического университета им.
Г. В. Плеханова, председатель комитета Тульской ТПП среднему и высшему профессиональному образованию.
- Владимир Золотухин — генеральный директор ООО Научно-производственного предприятия «Вулкан-ТМ», председатель подкомитета по инновациям в металлургии и литейном производстве.
- Сергей Галкин — начальник УМВД России по Тульской области.
- Дмитрий Миляев — глава администрации Тулы.
- Юрий Елагин — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службой по Тульской области.
- Ольга Слюсарева — мэр Тулы.
- Александр Головин — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области.
- Дмитрий Гурдин — начальник УФСБ по Тульской области.
- Надежда Калугина — директор Тульского государственного музея оружия.
- Владимир Щербаков — генеральный директор ООО «Центр условий и охраны труда малого и среднего предпринимательства», председатель комитет Тульской ТПП по охране труда.
- Сергей Ющенко — управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк».
- Борис Тужиков — управляющий директор АО «Евраз Ванадий Тула», президент Объединения работодателей «Тульский областной союз работодателей».
- Рафик Папян — генеральный директор ООО «Инд-Гарник».
- Вадим Суханов — руководитель УФНС России по Тульской области.
- Александр Грицаенко — с весны 2021 г. прокурор Тульской области.
- Вячеслав Чапкин — генеральный директор ПАО «НПО «Стрела».
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Андрей Шестаков — директор Корпорации развития Тульской области»,
с 21.12.2021президент Тульской ТПП.
- Николай Борзёнков — генеральный директор ООО «Металлопрокатный завод».
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Алексей
Кораблёв— директор ООО «ПФ «АЯН».
- Павел Татаренко — министр экономического развития Тульской области.
- Александр Скворцов — директор Тульского регионального филиала ООО «СК «Согласие».
- Анатолий Симонов — главный федеральный инспектор по Тульской области.
- Олег Кравченко — ректор ТулГУ.
- Владимир Юдин — председатель Счетной палаты Тульской области.
- Сергей Дьяков — управляющий директор ПАО «Тулачермет».
- Сергей Юдин — генеральный директор АО НПО «Плавский».
- Александр Дмитриев — директор ООО «Миус».
- Манук Аветисян — глава КФХ «Жак».
- Родион Дудник — министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
- Сергей Борисов — директор ГУК ТО «Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького».
- Михаил Иванцов — генеральный директор ООО «Тульское региональное инвестиционное агентство».
- Сергей Белов — председатель Союза журналистов Тульской области, директор филиала ГТРК «Тула».
- Светлана Мужичкова — управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент банка.
- Алексий — митрополит Тульский и Ефремовский.
- Александр Шамсутдинов — председатель совета директоров компании ОАО «ГК Полипласт».
- Алексей Стёпин — министр сельского хозяйства Тульской области.
- Илья Беспалов — первый заместитель главы администрации Тулы.
- Виктор Нехаев — руководитель Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тульской области (Туластат).
- Татьяна Рыбкина — министр культуры Тульской области.
- Андрей Мазов — генеральный директор ООО «Региональные новости».
- Ерухом Шальмиев — председатель совета директоров «КорсГрупп».
- Татьяна Алексеева — генеральный директор ООО «Слобода».
- Александр Ширинкин — председатель совета директоров АО «Тульский молочный комбинат».
- Николай Кизимов — генеральный директор АО «Пластик».
- Тамара Головина — генеральный директор ООО «Молодой и К».
- Алексей Зубченко — генеральный директор ООО «Спецгеологоразведка».
- Александр Швыков — генеральный директор ОО ПП «Мехмаш».
- Владимир Кузнецов — председатель Ассоциации содействия развитию малых предприятий Тульской области, председатель комитета Тульской ТПП по оценочной деятельности.
- Светлана Квасова — директор ТРФ «Центр поддержки предпринимательства».
- Лариса Чумакова — региональный директор ОО «Тульский» ПАО «Промсвязьбанк».
- Александр Хомяков — генеральный директор АО «ЦКБА».
- Михаил Буденков — председатель ТРО ООО «Центр экологической политики и культуры», председатель комитета Тульской ТПП по природопользованию и экологии.
- Аниса Каверина — директор ООО «Фармбытхим».
- Игорь Мацур — генеральный директор ООО «Взгляд».
- Марина Мазанова — директор МАУК «Театрально-концертный центр».
- Андрей Самошин — генеральный директор ООО «Воплощение».
- Елена Елатонцева — директор ООО «Гильдия консультантов», председатель комитета Тульской ТПП по семейному предпринимательству.
- Галина Фомина — председатель Общественной палаты Тульской области.
- Иван Прокопенко — начальник УФСИН России по Тульской области.
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Екатерина Толстая — директор музея-усадьбы
Л. Н. Толстого«Ясная Поляна».
- Игорь Кабанов — генеральный директор ГК «Браер».
- Владимир Гриценко — директор государственного музея-заповедника «Куликово поле».
- Николай Пантелеев — директор ООО «Центр по сертификации Тульской ТПП», председатель комитета Тульской ТПП по качеству.
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Владимир Панин — президент ТГПУ им.
Л. Н. Толстого, до 28 декабря 2021 г. — ректор.
- Надежда Маклакова — генеральный директор ООО «ТПК «БИОФУД».
- Евгений Карпов — ректор АНО ВО «Международная полицейская академия ВПА».
- Сергей Костюченков — председатель комитета Тульской ТПП по предпринимательству в ЖКХ.
- Игорь Золотов — генеральный директор ООО «Шар».
- Ольга Натаркина — директор ГУ ТО «Информационное Агентство «Регион 71».
- Сергей Кузнецов — генеральный директор ООО «Филимоновская игрушка», председатель комитета Тульской ТПП по народным художественным промыслам и ремеслам.
- Александр Велигодский — генеральный директор ООО «Ин-Групп».
- Владимир Озеров — генеральный директор ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки».
- Саак Саакян — генеральный директор ООО «Белёвские сладости».
- Николай Турчин — генеральный директор ООО «Одоевские зори».
- Сергей Ганжа — директор Тульского регионального филиала АО «Россельхозбанк».
- Роман Гаврилин — генеральный директор ГУК ТО «Тульское музейное объединение».
- Алексей Голуб — учредитель ООО «Гипромаш».
- Дмитрий Благовещенский — директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области».
- Вячеслав Макаров — директор филиала ФИЦ «Немчиновка», председатель комитета Тульской ТПП по АПК.
- Алла Филатова — управляющий операционными офисами г. Тулы Филиала АКБ «ФОРА-БАНК» в г. Калуге.
- Сергей Архиреев — генеральный директор АО «Тульский завод резиновых технических изделий».
- Любовь Демидова — директор ООО «Болоховский хлебозавод».
Восемнадцатое по счету исследование проводилось Тульским социологическим центром совместно с Тульской торгово-промышленной палатой в ноябре-декабре 2021 г.
Руководитель исследования — Василий Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра, кандидат философских наук, доцент.