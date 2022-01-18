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«Кругом полно мошенников, вы только не переживайте»: жительница Новомосковска рассказала, как аферисты развели её на 1,5 млн рублей

«Кругом полно мошенников, вы только не переживайте»: жительница Новомосковска рассказала, как аферисты развели её на 1,5 млн рублей

Женщина взяла несколько кредитов и перевела деньги на «безопасные» счета.

Накануне мы писали про 36-летнюю жительницу Новомосковска Елену Т., которая «подарила» мошенникам солидную сумму. Myslo выяснил у потерпевшей, как именно аферисты смогли заманить её в свои сети.
 
— Наш разговор начался с того, что мой собеседник спросил, не меняла ли я номер телефонный? А то якобы его присвоили мошенники, которые собираются оформить покупку. В этот момент мне пришло сообщение как-будто от банка ВТБ — что моей зарплатной картой хотят оплатить что-то через Тинькофф. У меня глаза вылезли на лоб, и я сразу же поверила. Мужчина меня успокаивал: говорил, что кругом полно мошенников, вы только не переживайте, мы отслеживаем их действия, — рассказывает Елена.
 
 
Собеседник сумел разговорить Елену и выяснить, с какими банками она сотрудничает. Мужчина заявил, что ее данные слили именно сотрудники банков, и он может связать ее с их представителями.
 
— «Представительница» сказала, что на мое имя оформлен кредит по доверенности. Неким Ерошиным из Сибири и на миллион рублей. Я вся на панике, говорю, как же это все исправить? А она мне в ответ говорит, что нужно скорее самой взять кредит, это отменит действия Ерошина. После чего я переведу деньги на «безопасные» счета, которые мне пришлют, и ситуация разрешится сама собой. Голос у женщины был прямо гипнотический, я вроде бы и понимаю, что что-то не сходится, но иду и выполняю то, что мне сказали.
 
Елене оформили кредиты сразу в двух банках.
 
Причем сумма ежемесячных платежей превышала сумму заработной платы Елены — она заявила сотрудникам, что у нее появился помощник, который поможет закрывать кредит.
В банках на эту выдумку махнули рукой, поверив женщине с безупречной кредитной историей.
 
В настоящее время по данному факту продолжается расследование уголовного дела по статье «Мошенничество».
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:47 +2
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