«Кругом полно мошенников, вы только не переживайте»: жительница Новомосковска рассказала, как аферисты развели её на 1,5 млн рублей

Накануне мы писали про 36-летнюю жительницу Новомосковска Елену Т., которая «подарила» мошенникам солидную сумму. Myslo выяснил у потерпевшей, как именно аферисты смогли заманить её в свои сети.

— Наш разговор начался с того, что мой собеседник спросил, не меняла ли я номер телефонный? А то якобы его присвоили мошенники, которые собираются оформить покупку. В этот момент мне пришло сообщение как-будто от банка ВТБ — что моей зарплатной картой хотят оплатить что-то через Тинькофф. У меня глаза вылезли на лоб, и я сразу же поверила. Мужчина меня успокаивал: говорил, что кругом полно мошенников, вы только не переживайте, мы отслеживаем их действия, — рассказывает Елена.

Собеседник сумел разговорить Елену и выяснить, с какими банками она сотрудничает. Мужчина заявил, что ее данные слили именно сотрудники банков, и он может связать ее с их представителями.

— «Представительница» сказала, что на мое имя оформлен кредит по доверенности. Неким Ерошиным из Сибири и на миллион рублей. Я вся на панике, говорю, как же это все исправить? А она мне в ответ говорит, что нужно скорее самой взять кредит, это отменит действия Ерошина. После чего я переведу деньги на «безопасные» счета, которые мне пришлют, и ситуация разрешится сама собой. Голос у женщины был прямо гипнотический, я вроде бы и понимаю, что что-то не сходится, но иду и выполняю то, что мне сказали.

Елене оформили кредиты сразу в двух банках.

Причем сумма ежемесячных платежей превышала сумму заработной платы Елены — она заявила сотрудникам, что у нее появился помощник, который поможет закрывать кредит.

В банках на эту выдумку махнули рукой, поверив женщине с безупречной кредитной историей.

В настоящее время по данному факту продолжается расследование уголовного дела по статье «Мошенничество».