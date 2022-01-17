Жительница Новомосковска «подарила» мошенникам полтора миллиона рублей

В Новомосковске полицейские ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Жертвой злоумышленников стала 36-летняя женщина.

На протяжении двух дней женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками одного из крупных банков. Они под предлогом предотвращения оформления на её имя незаконных кредитных договоров убедили взять два кредита в разных банках на сумму 488 тысяч 500 рублей и 1 миллион 275 тысяч рублей. Мошенники сообщили женщине, что полученные в банках деньги следует перевести на так называемые «безопасные» счета, которые продиктовали ей по телефону. Потерпевшая с помощью банковского терминала перевела все деньги в сумме 1 миллион 763 тысячи 500 рублей на указанные счета. Спустя несколько часов она поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».