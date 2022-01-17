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Жительница Новомосковска «подарила» мошенникам полтора миллиона рублей

Жительница Новомосковска «подарила» мошенникам полтора миллиона рублей

Взяла пару кредитов и перевела деньги на «безопасные» счета.

В Новомосковске полицейские ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Жертвой злоумышленников стала 36-летняя женщина.
 
На протяжении двух дней женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками одного из крупных банков. Они под предлогом предотвращения оформления на её имя незаконных кредитных договоров убедили взять два кредита в разных банках на сумму 488 тысяч 500 рублей и 1 миллион 275 тысяч рублей. Мошенники сообщили женщине, что полученные в банках деньги следует перевести на так называемые «безопасные» счета, которые продиктовали ей по телефону. Потерпевшая с помощью банковского терминала перевела все деньги в сумме 1 миллион 763 тысячи 500 рублей на указанные счета. Спустя несколько часов она поняла, что стала жертвой мошенников.
 
В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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