Фото очевидца.
Под Тулой на М-2 столкнулись «Газель» и Chevrolet
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Днем 16 января на трассе М-2 «Крым» в районе деревни Казначеевка столкнулись Chevrolet Lacetti и «Газель». Об этом Myslo рассказали очевидцы.
По предварительной информации, легковушка зацепила левый бок «Газели» и отлетела в отбойник. В ДТП никто не пострадал, но из-за аварии образовалась пробка в обе стороны.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства аварии выясняются.