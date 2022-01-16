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Под Тулой на М-2 столкнулись «Газель» и Chevrolet
Фото очевидца.

Под Тулой на М-2 столкнулись «Газель» и Chevrolet

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Днем 16 января на трассе М-2 «Крым» в районе деревни Казначеевка столкнулись Chevrolet Lacetti и «Газель». Об этом Myslo рассказали очевидцы.

По предварительной информации, легковушка зацепила левый бок «Газели» и отлетела в отбойник. В ДТП никто не пострадал, но из-за аварии образовалась пробка в обе стороны.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства аварии выясняются.

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