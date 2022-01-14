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Масштабный рейд ГИБДД по каршерингу: тульские гаишники выявили 190 нарушений ПДД
Фото УГИБДД по Тульской области.

Масштабный рейд ГИБДД по каршерингу: тульские гаишники выявили 190 нарушений ПДД

Среди них – пьяная езда за рулем, выезд на встречку и другие.

С 24 декабря по 10 января в Тульской области сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Каршеринг». Со стороны водителей арендованных автомобилей выявили 190 нарушений ПДД.
 
Двоих водителей привлекли к административной ответственности за пьяную езду, еще двое отказались пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Двое катались за рулем каршеринга без прав.
 
11 водителей нарушили требования к перевозке детей, двоих привлекли за выезд на встречную полосу, трое не пропустили пешеходов.
 
— Два водителя привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно- транспортным происшествием, участником которого он является), — сообщает УГИБДД по Тульской области.
 
Кроме того, за указанный период случилось 8 ДТП с участием каршеринга.
 

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, позвоните в дежурную часть ДПС ГИБДД.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54.
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» 32−38−38.
  • Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber) +7−999−374−36−13.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:48 +4
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