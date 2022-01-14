Масштабный рейд ГИБДД по каршерингу: тульские гаишники выявили 190 нарушений ПДД

С 24 декабря по 10 января в Тульской области сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Каршеринг». Со стороны водителей арендованных автомобилей выявили 190 нарушений ПДД.

Двоих водителей привлекли к административной ответственности за пьяную езду, еще двое отказались пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Двое катались за рулем каршеринга без прав.

11 водителей нарушили требования к перевозке детей, двоих привлекли за выезд на встречную полосу, трое не пропустили пешеходов.

— Два водителя привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно- транспортным происшествием, участником которого он является), — сообщает УГИБДД по Тульской области.

Кроме того, за указанный период случилось 8 ДТП с участием каршеринга.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, позвоните в дежурную часть ДПС ГИБДД.