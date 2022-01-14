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Тульский театр юного зрителя отметил 90-летие

Тульский театр юного зрителя отметил 90-летие

13 января в театре состоялся творческий вечер.

Тульский ТЮЗ — один из старейших детских театров в России. Его знают во всех регионах нашей страны.
 
По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, губернатор уделяет большое внимание ТЮЗу. За последние пять лет в здании театра отремонтированы фасад и крыша, установлена новая входная группа со скульптурой «В ожидании премьеры», приобретено современное мультимедийное оборудование для малого зала, а также звуковое и световое оборудование для основного зала. Выделяется финансовая поддержка на постановку спектаклей. В этом году будет отремонтирована сцена, в частности появится новый поворотный круг. Заменят кресла.
 
«По поручению Алексея Дюмина для театра будет приобретен микроавтобус для выезда на гастроли как в отдаленные уголки Тульской области, так и в другие регионы», — сказал министр.
 
Татьяна Рыбкина поздравила художественного руководителя Владимира Шинкарева с днем рождения, поблагодарила коллектив театра за верное служение искусству и отличное настроение, которое он дарит зрителям.
 
Министр вручила сотрудникам ТЮЗа региональные награды.
 
Большой репортаж Myslo из закулисья ТЮЗа:
 
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