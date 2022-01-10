Пропавшего без вести тульского предпринимателя нашли расчлененным

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Как стало известно Myslo, несколько дней назад на территории одного из мусорных полигонов Московской области обнаружили расчлененное тело мужчины. Следователи и оперативники установили, что это пропавший 45-летний туляк Сергей Миленин. Он был учредителем и руководителем ООО «Новый дом» — компании, занимающейся проектированием и строительством коттеджей.

6 января этого года Миленин уехал на принадлежащем ему автомобиле Mazda и исчез. 7 января его объявили в розыск, ориентировку с приметами опубликовали на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт» Тульской области.

По нашей информации, подозреваемый в убийстве Миленина был задержан вечером 9 января, в ходе объявленного на территории Тульской области плана «Перехват».

По факту убийства региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и мотив преступления.