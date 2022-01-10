Фото: соцсети
Пропавшего без вести тульского предпринимателя нашли расчлененным
Останки найдены в Московской области. Подозреваемый задержан.
Как стало известно Myslo, несколько дней назад на территории одного из мусорных полигонов Московской области обнаружили расчлененное тело мужчины. Следователи и оперативники установили, что это пропавший 45-летний туляк Сергей Миленин. Он был учредителем и руководителем ООО «Новый дом» — компании, занимающейся проектированием и строительством коттеджей.
6 января этого года Миленин уехал на принадлежащем ему автомобиле Mazda и исчез. 7 января его объявили в розыск, ориентировку с приметами опубликовали на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт» Тульской области.
По нашей информации, подозреваемый в убийстве Миленина был задержан вечером 9 января, в ходе объявленного на территории Тульской области плана «Перехват».
По факту убийства региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и мотив преступления.
Как сообщили в региональном Следственном комитете, сначала удалось найти автомобиль пропавшего без вести мужчины, а затем и его останки.
«В ходе грамотно спланированных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами следственного управления и сотрудниками подразделений УМВД России по Тульской области, в том числе отряда специального назначения «Гром», удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 40-летний житель Ленинского района Тульской области. По версии следствия, 6 января 2022 года в г. Туле злоумышленник подверг потерпевшего избиению, причинив повреждения, несовместимые с жизнью», — уточнили в пресс-службе СУ
СК России по Тульской области.
По данным Myslo, мотивом преступника был разбой. По одной из версий, он забрал у Сергея Миленина банковскую карту и избивал до тех пор, пока не получил пин-код. Затем проверил актуальность кода в одном из магазинов неподалеку, совершив покупку. Потом вернулся, добил жертву и впоследствии расчленил, рассчитывая таким образом скрыть следы преступления.
Другие статьи по темам
Событие
Место