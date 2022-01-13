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Минувшая ночь в Туле стала самой морозной с начала 2022 года
Фото Алексея Горохова.

Минувшая ночь в Туле стала самой морозной с начала 2022 года

Температура воздуха опустилась до -20,5 градусов.

В Туле ночь на 13 января стала самой холодной с начала 2022 года. Минимальная температура составила -20,5 градусов. Об этом сообщают синоптики тульского Гидрометцентра. Отметим, что рекордно низкая температура была зафиксирована 59 лет назад: в 1963 году в областной столице было -32 градуса.

К слову, с начала зимы самый холодный день был 23 декабря 2021 года — -24,1 градус.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:45 +4
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