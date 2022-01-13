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Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к волне нового штамма «омикрон»

Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к волне нового штамма «омикрон»

Председатель Правительства дал поручения по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Поручения касаются обеспечения необходимого резерва коек в больницах, работы колл-центров по приёму обращений граждан, тестирования населения на COVID-19.
 
Минздрав должен до 14 января оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительных коек в ковидных отделениях и созданию их резерва. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников колл-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтверждён диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.
 
Минцифры должно до конца рабочей недели обеспечить готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан.
 
Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объёмы тестирования населения.
 
Мишустин подчеркнул, что ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч человек.
«Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием», — отметил Михаил Мишустин.
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