Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к волне нового штамма «омикрон»

Председатель Правительства дал поручения по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Поручения касаются обеспечения необходимого резерва коек в больницах, работы колл-центров по приёму обращений граждан, тестирования населения на COVID-19.

Минздрав должен до 14 января оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительных коек в ковидных отделениях и созданию их резерва. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников колл-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтверждён диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

Минцифры должно до конца рабочей недели обеспечить готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан.

Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объёмы тестирования населения.

Мишустин подчеркнул, что ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч человек.

«Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием», — отметил Михаил Мишустин.