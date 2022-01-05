В Тульской области перекрыли трассу М-4 «Дон» из-за снегопада

ГК «Автодор» в своем официальном аккаунте в Instagram сообщила о закрытии участка 133−228 км трассы М-4 «Дон» в оба направления. Решение было принято ГИБДД Тульской области.

5 января на разных участках трассы М-4 в Тульской области произошло сразу несколько массовых ДТП. На 277-м км трассы М-4 «Дон» в Воловском районе столкнулись 12 машин. А на 217-м км произошло столкновение более 40 автомобилей, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. На 177-м км трассы М-4 «Дон» столкнулось несколько десятков машин, есть пострадавшие.