Статистика ГИБДД по массовым авариям в Тульской области 5 января: 118 машин и 13 пострадавших

Все ДТП произошли в период с 12.30 до 13.00.

В Тульской области на федеральной трассе М-4 «Дон» в период времени с 12.30 до 13.00 произошли дорожно-транспортные происшествия с участием нескольких десятков автомобилей.

В Ефремовском районе на 284-м км в направлении Москвы столкнулись около 30 автомобилей.

На участке 284−286 км в направлении Воронежа столкнулись 16 транспортных средств.

В Киреевском районе на 217-м км в направлении Москвы столкнулись 55 транспортных средств. В данном ДТП пострадали 8 человек, которые получили незначительные травмы.

На 216 км в направлении Воронежа столкнулись 10 автомобилей, пострадали 4 человека, которые получили незначительные травмы. На этом участке дороги участниками ДТП стали одна машина скорой помощи и одна машина спасательной службы.

В Венёвском районе на 177-м км в направлении Воронежа столкнулись 7 единиц транспортных средств. В данном ДТП пострадал 1 ребёнок.

Несколько пострадавших в вышеуказанных ДТП, в том числе ребёнок, доставлены в медицинские учреждения.

Стоит отметить, что на каждом из указанных участков дороги произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с общим вышеуказанным количеством транспортных средств, участвовавших в ДТП.

По предварительной информации, причиной совершения данных дорожно-транспортных происшествий стало резкое ухудшение погодных условий, выразившееся в выпадении мощных снежных зарядов.

В результате происшествия на несколько часов движение всех транспортных средств по федеральной трассе М-4 «Дон» было остановлено в обоих направлениях. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции принимаются меры по скорейшей ликвидации последствий вышеуказанных происшествий, а также по нормализации движения транспортных средств.