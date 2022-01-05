В Тульской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись 12 машин
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В Воловском районе на 277-м км трассы М-4 «Дон» произошло массовое ДТП. Telegram-канал Mash сообщил о 30 столкнувшихся автомобилях, однако в ГИБДД УМВД России по Тульской области эту информацию не подтвердили.
На данный момент, Госавтоинспекция зафиксировала сразу три ДТП на одном участке автодороги. В общей сложности в авариях участвуют 12 автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.
Другие статьи по темам
Место