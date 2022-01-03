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Мужчина и женщина в Тульской области отравились угарным газом в квартире

Мужчина и женщина в Тульской области отравились угарным газом в квартире

Трагедия произошла в Ефремовском районе.

Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту смертельного отравления двух человек угарным газом.

По предварительной информации 3 января в квартире дома № 1 деревни Большие Медведки Ефремовского района Тульской области двое человек, мужчина 45 лет и 59-летняя женщина, отравились угарным газом. Оба скончались.

Проведение проверочных мероприятий поручено Ефремовской межрайонной прокуратуре.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования.

При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Также в межрайонной прокуратуре поставлены на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственным органом.

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 22:02 +2
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