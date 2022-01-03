Мужчина и женщина в Тульской области отравились угарным газом в квартире
Трагедия произошла в Ефремовском районе.
Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту смертельного отравления двух человек угарным газом.
По предварительной информации 3 января в квартире дома № 1 деревни Большие Медведки Ефремовского района Тульской области двое человек, мужчина 45 лет и 59-летняя женщина, отравились угарным газом. Оба скончались.
Проведение проверочных мероприятий поручено Ефремовской межрайонной прокуратуре.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования.
При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
Также в межрайонной прокуратуре поставлены на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственным органом.