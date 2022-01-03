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Двое туляков отравились угарным газом: его источником мог стать отопительный котел

Двое туляков отравились угарным газом: его источником мог стать отопительный котел

Мужчина и женщина не выходили на связь, об этом забеспокоились соседи.

3 января в СУ СКР по Тульск­ой области поступило сообщение об обнару­жении в квартире жилого дома в с. Большие Медведки Ефремовско­го района тел мужчины 45 лет и 59-летней женщины, смерть которых предвари­тельно наступ­ила от отравления уг­арным газом.

Следователи и крим­иналисты следствен­ного управления выехали на место происшествия.

В ходе осмотра кварт­иры установлено, что в помещении, где на­ходились пострадавши­е, работал газовый отопительный котел.

В настоящее время со­трудники СК продолжа­ют работать на месте происшествия. В ходе проверки будут уст­ановлены все обстоят­ельства случившегося, в том числе испра­вность и правильность эксплуатации газов­ого оборудования. По результатам проверки будет принято проц­ессуальное решение.

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 22:39 +1
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Место
Тульская областьТулаЕфремовский район

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Мужчина и женщина в Тульской области отравились угарным газом в квартире
Мужчина и женщина в Тульской области отравились угарным газом в квартире
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