Двое туляков отравились угарным газом: его источником мог стать отопительный котел
Мужчина и женщина не выходили на связь, об этом забеспокоились соседи.
3 января в СУ СКР по Тульской области поступило сообщение об обнаружении в квартире жилого дома в с. Большие Медведки Ефремовского района тел мужчины 45 лет и 59-летней женщины, смерть которых предварительно наступила от отравления угарным газом.
Следователи и криминалисты следственного управления выехали на место происшествия.
В ходе осмотра квартиры установлено, что в помещении, где находились пострадавшие, работал газовый отопительный котел.
В настоящее время сотрудники СК продолжают работать на месте происшествия. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе исправность и правильность эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.