новости
новости
Регистрация
Туляк во время застолья стащил у своего друга телефон

Туляк во время застолья стащил у своего друга телефон

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть полиции поступило заявление от 33-летнего мужчины, который пояснил, что у него похитили мобильный телефон. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого в краже. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 41-летний приятель заявителя, с которым накануне потерпевший распивал спиртные напитки.

Злоумышленник задержан и доставлен в полицию, где сознался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 21:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
кража телефона
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Александр Перепелкин покидает пост тренера «Тулицы»
Александр Перепелкин покидает пост тренера «Тулицы»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.