Туляк во время застолья стащил у своего друга телефон

В дежурную часть полиции поступило заявление от 33-летнего мужчины, который пояснил, что у него похитили мобильный телефон. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого в краже. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 41-летний приятель заявителя, с которым накануне потерпевший распивал спиртные напитки.

Злоумышленник задержан и доставлен в полицию, где сознался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.