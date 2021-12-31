В России отменен ежегодный обязательный техосмотр для личных авто
То же касается и мотоциклов, если они используются в качестве личного транспорта.
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра легковых автомобилей и мототранспортных средств, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Новые нормы вступили в силу со дня его опубликования – с 30 декабря.
От обязательного техосмотра освобождены владельцы легковых авто и мотоциклов, используемых в личных целях.
Водителям этих транспортных средств больше не нужно будет получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию.
Техосмотр останется обязательным для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков.
По?прежнему должны проходить ТО владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если им нужно поставить транспортное средство на учет или изменить его конструкцию, а также передать его новому владельцу.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эта мера «облегчит жизнь» владельцев примерно 50 млн транспортных средств.
Исключениями станут случаи, когда у водителя есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД отправляют транспорт на техосмотр. Такое будет возможным, если у транспорта выявится очевидная техническая неисправность, угрожающая безопасности дорожного движения. Владельцев личных автомобилей не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. При этом в правилах дорожного движения остается пункт, согласно которому каждый автовладелец обязан следить за техническим состоянием своего транспортного средства (вне зависимости от техосмотра).
В пояснительной записке к законопроекту было указано, что вероятность участия в ДТП транспортных средств с неисправностями, имеющих полисы ОСАГО и диагностическую карту, составляет 1,1% для легковых автомобилей и 0,7% для мотоциклов.