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В России отменен ежегодный обязательный техосмотр для личных авто

В России отменен ежегодный обязательный техосмотр для личных авто

То же касается и мотоциклов, если они используются в качестве личного транспорта.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра легковых автомобилей и мототранспортных средств, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые нормы вступили в силу со дня его опубликования – с 30 декабря.

От обязательного техосмотра освобождены владельцы легковых авто и мотоциклов, используемых в личных целях.

Водителям этих транспортных средств больше не нужно будет получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу. При этом они вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию.

Техосмотр останется обязательным для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков.

По?прежнему должны проходить ТО владельцы легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет, если им нужно поставить транспортное средство на учет или изменить его конструкцию, а также передать его новому владельцу.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эта мера «облегчит жизнь» владельцев примерно 50 млн транспортных средств.

Исключениями станут случаи, когда у водителя есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД отправляют транспорт на техосмотр. Такое будет возможным, если у транспорта выявится очевидная техническая неисправность, угрожающая безопасности дорожного движения. Владельцев личных автомобилей не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. При этом в правилах дорожного движения остается пункт, согласно которому каждый автовладелец обязан следить за техническим состоянием своего транспортного средства (вне зависимости от техосмотра).

В пояснительной записке к законопроекту было указано, что вероятность участия в ДТП транспортных средств с неисправностями, имеющих полисы ОСАГО и диагностическую карту, составляет 1,1% для легковых автомобилей и 0,7% для мотоциклов.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:15 −1
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