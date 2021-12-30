Основатель сети барбершопов TOPGUN Алексей Локонцев назвал мужчин с пробором петухами
Тему скандала подхватили федеральные СМИ. Разгорается!
Переписку Локонцева с одним из его клиентов первыми изучили авторы Telegram-канала Readovka. В ней основатель сети российских барбершопов Topgun Алексей Локонцев (наш земляк, между прочим) высказался о мужчинах, которые просят сделать им прическу с пробором.
Локонцев заявил, что в его барбершопах (их более 200 по стране) не делают стрижку с пробором, так как «пробор — известный признак питуха» (орфография сохранена).
Далее Локонцев пояснил, что «раньше у питухов были такие вещи, такие как длинный ноготь на мизинце, чтобы идентифицировать друг друга», и подытожил, что «питухам у нас не место» (орфография сохранена).
«Однако в комментарии Readovka он уточнил, что не имел в виду геев: петухами мужчина обозначил тех, «кто делает петушиные поступки, такие как пробор, например». «Геи-то в чем виноваты? Их выбор я уважаю, если тебя природа зовет в это, тут можно понять. А когда разумный человек пробор хочет, то тут все», — приводит его слова издание Lenta.
Другие статьи по темам
Люди
Место