новости
новости
Регистрация
Основатель сети барбершопов TOPGUN Алексей Локонцев назвал мужчин с пробором петухами

Основатель сети барбершопов TOPGUN Алексей Локонцев назвал мужчин с пробором петухами

Тему скандала подхватили федеральные СМИ. Разгорается!

Переписку Локонцева с одним из его клиентов первыми изучили авторы Telegram-канала Readovka. В ней основатель сети российских барбершопов Topgun Алексей Локонцев (наш земляк, между прочим) высказался о мужчинах, которые просят сделать им прическу с пробором.
 
Локонцев заявил, что в его барбершопах (их более 200 по стране) не делают стрижку с пробором, так как «пробор — известный признак питуха» (орфография сохранена).
 
 
 
Далее Локонцев пояснил, что «раньше у питухов были такие вещи, такие как длинный ноготь на мизинце, чтобы идентифицировать друг друга», и подытожил, что «питухам у нас не место» (орфография сохранена).
 
«Однако в комментарии Readovka он уточнил, что не имел в виду геев: петухами мужчина обозначил тех, «кто делает петушиные поступки, такие как пробор, например». «Геи-то в чем виноваты? Их выбор я уважаю, если тебя природа зовет в это, тут можно понять. А когда разумный человек пробор хочет, то тут все», — приводит его слова издание Lenta.
 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 15:30 −13
Другие статьи по темам
Событие
Топганскандал
Люди
Алексей Локонцев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Почему ухудшается кредитный рейтинг и где дадут кредит с плохой кредитной историей?
Почему ухудшается кредитный рейтинг и где дадут кредит с плохой кредитной историей?
В Тульской области 23-летний росгвардеец за рулем катал на тюбинге сотрудника ГИБДД и покалечил его
В Тульской области 23-летний росгвардеец за рулем катал на тюбинге сотрудника ГИБДД и покалечил его
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.