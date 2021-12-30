Основатель сети барбершопов TOPGUN Алексей Локонцев назвал мужчин с пробором петухами

Переписку Локонцева с одним из его клиентов первыми изучили авторы Telegram-канала Readovka. В ней основатель сети российских барбершопов Topgun Алексей Локонцев ( наш земляк, между прочим ) высказался о мужчинах, которые просят сделать им прическу с пробором.

Локонцев заявил, что в его барбершопах (их более 200 по стране) не делают стрижку с пробором, так как «пробор — известный признак питуха» (орфография сохранена).

Далее Локонцев пояснил, что «раньше у питухов были такие вещи, такие как длинный ноготь на мизинце, чтобы идентифицировать друг друга», и подытожил, что «питухам у нас не место» (орфография сохранена).