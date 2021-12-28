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Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района

Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района

Награждение лучших воспитанников и тренеров клуба спортивных единоборств Молодежного центра «Мир» состоялось 28 декабря.

Возглавила список премированных за выдающиеся и отличные результаты заслуженный мастер спорта по боксу, семикратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы и Кубка мира Дарья Абрамова.

Ее недавняя уверенная победа на чемпионате страны в Челябинске над участницей Олимпийских игр в Токио Людмилой Воронцовой из Бурятии еще раз подтвердила огромный потенциал спортсменки. Также Дарья стала лучшей в этом году на чемпионате мира по боксу среди военнослужащих.

Награды из рук Бориса Сокола получили щекинские кикбоксеры – мастер спорта по боксу, заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, пятикратная чемпионка России Виктория Мифтиева и мастер спорта международного класса, двукратный чемпион страны, трехкратный победитель кубка мира Айрапет Аванесян.

На чемпионате мира, проходившем в октябре 2021 года в Италии, Виктория завоевала золото. Айрапету в этот раз досталось серебро. На протяжении нескольких лет ребята раз за разом подтверждают свой профессионализм и высокий уровень кикбоксинга в молодежном центре «Мир». Щекинская школа спортивных единоборств сегодня заслуженно считается одной из сильнейших в стране.

Рядом с королями щекинского кикбоксинга – кандидат в мастера спорта, победитель первенства ЦФО по боксу и кикбоксингу, бронзовый призер первенства России по боксу Денис Долгополов, спортсмен, представляющий целую династию кикбоксеров. Три брата Долгополовых выступают на турнирах самых разных уровней, защищая спортивную честь родного края, Денис – средний.

Екатерина Волкова – также представительница династии, старшая из четырех сестер, занимается в центре «Мир» около пяти лет. Три младшие сестренки пришли в центр вслед за ней. Катя уже на самом старте спортивной карьеры вошла в призеры страны по кикбоксингу, а в этом году одержала победу на турнире ЦФО по боксу.

Екатерина Волкова, София Родина, Мария Алехина, Артем Чумаров – те, кому сегодня были вручены награды от компании «Щекиноазот», в уходящем году стали победителями в традиционном турнире по кикбоксингу «Золотое кольцо», проходившем в Суздале Владимирской области.

Вместе со своими «золотыми» воспитанниками награды от «Щекиноазота» получили тренеры: Павел Абросимов, Карен Григорян, Сергей Лебедев, Сергей Ребрик, Арутюн Нерсесян. Люди, которые играют огромную роль в подготовке и воспитании победителей.

Борис Сокол, наряду с ролью тренеров, особо подчеркнул значение родителей в судьбе и становлении каждого выдающегося спортсмена.   От его имени родителям чемпионов будут вручены благодарственные письма.

Стоит отметить, компания «Щекиноазот», развивая и поддерживая спорт в Щекинском районе, вкладывает огромные средства в строительство и реконструкцию спортивных объектов. Зал спортивных единоборств Молодежного центра «Мир», где тренируются именитые боксеры и кикбоксеры, капитально отремонтирован на средства компании. Там для спортсменов созданы условия, не уступающие, а порой превосходящие по комфортабельности лучшие центры крупных городов.

Центр открыт после коренной реконструкции в декабре 2019 года, а ранее глобальной перестройке подвергся Дом спорта «Юбилейный» в поселке Первомайском, куда сегодня приезжают заниматься разными видами спорта дети и молодежь района и области. Открыт также в Щекино шахматный клуб, позволяющий проводить турниры разного уровня. А сегодня готовится к открытию Ледовая арена «Корд», построенная на средства «Щекиноазота» и призванная возродить традиционный хоккей в районном центре.

Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол, вручая спортсменам и их тренерам заслуженные награды и подарки, поблагодарил ребят за достойные выступления на соревнованиях, за то, что с честью представляют   на всех уровнях не только свой район и область, но и страну.

– Желаю вам новых успехов в спорте, – сказал Борис Сокол. – Держите планку достижений, стремитесь к новым победам. Приглашаю вас в Ледовую арену, которая вскоре откроется и примет всех любителей хоккея, фигурного катания и активного образа жизни…

 

 

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Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 1
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 2
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 3
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 4
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 5
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 6
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 7
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 8
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 9
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 10
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 11
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 12
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 13
Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол наградил лучших спортсменов района, Фото: 14
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:05
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