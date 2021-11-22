В ДТП с автомобилем каршеринга в Туле погибла женщина

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Накануне вечером на пересечении ул. Кабакова и 9-го проезда Мясново произошло ДТП со смертельным исходом. По данным региональной Госавтоинспекции, 20-летний водитель Toyota RAV4 не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Astra под управлением 31-летнего мужчины.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Opel и после оказания медицинской помощи отпущен. Его пассажир, женщина 1955 года рождения, от полученных травм скончалась», — сообщили в ГИБДД.