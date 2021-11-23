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Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и проломил гараж

Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и проломил гараж

Несмотря на серьезные повреждения машины, в ДТП никто не пострадал.

В ночь на 23 ноября, в Мясново экипаж ДПС обратил внимание на Volkswagen Polo сервиса каршеринга. Инспекторы подали водителю сигнал к остановке, но тот увеличил скорость и попытался скрыться. Гаишники бросились в погоню.
 
В районе поворота на 18-й проезд водитель Volkswagen не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, сбила фонарный столб и протаранила стену гаража.
 
Несмотря на тотальные повреждения автомобиля, находившийся за рулем мужчина отделался лишь незначительными повреждениями. От предложения пройти освидетельствование на опьянение он отказался.
 
Галерея
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 1
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 2
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 3
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 4
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 5
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 6
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 7
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 8
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 9
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 10
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 11
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 12
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 13
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 14
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 15
Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и протаранил гараж, Фото: 16
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 02:54 0
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