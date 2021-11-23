Ночная погоня в Туле: пьяный на каршеринговом авто сбил столб и проломил гараж
Несмотря на серьезные повреждения машины, в ДТП никто не пострадал.
В ночь на 23 ноября, в Мясново экипаж ДПС обратил внимание на Volkswagen Polo сервиса каршеринга. Инспекторы подали водителю сигнал к остановке, но тот увеличил скорость и попытался скрыться. Гаишники бросились в погоню.
В районе поворота на 18-й проезд водитель Volkswagen не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, сбила фонарный столб и протаранила стену гаража.
Несмотря на тотальные повреждения автомобиля, находившийся за рулем мужчина отделался лишь незначительными повреждениями. От предложения пройти освидетельствование на опьянение он отказался.
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