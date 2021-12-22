Ущерб на миллион: сотрудник «Тульского электромеханического завода» помог обокрасть предприятие и подался в бега

Сегодня, 22 декабря, в Туле вынесен приговор в отношении Сардора Ганиева и Салохиддина Муминалиева. Мужчин обвиняли в краже в особо крупном размере.

Судом установлено, что летом этого года сотрудник «Тульского электромеханического завода» решил обокрасть предприятие.

Для осуществления плана он привлек двух знакомых мужчин. Две ночи подряд они приезжали на территорию завода, перелезали через забор и воровали металл. Украденное сбывал сотрудник завода — сдавал в пункт приёма металла. Ущерб от их действий составил 1 миллион 129 тысяч 813 рубля 13 копеек. Однако работник завода скрылся из города, и уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 10 месяцев колонии общего режима каждому.

ООО «Тульский электромеханический завод» — предприятие с уставным капиталом 10 000 рублей. Численность персонала — 125 человек. Основной вид деятельности — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

Доход предприятия за 2020 год составил 1 310 340 000 рублей. Расходы — 1 122 130 000 рублей.