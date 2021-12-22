новости
новости
Регистрация
Туляк: «В переулке Кошевого поставили запрещающие знаки. Как проехать к дому, не нарушив ПДД?»
Фото читателя.

Туляк: «В переулке Кошевого поставили запрещающие знаки. Как проехать к дому, не нарушив ПДД?»

По словам нашего читателя, под ограничения попали пять домов.

В редакцию Myslo обратился туляк Алексей с просьбой разобраться, зачем в переулке Олега Кошевого от дома № 2 до № 7-а установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку.

— Приехал к своему дому, а тут эти знаки. Собственников не уведомили об изменении. Теперь не могу подъехать к дому. Чтобы открыть ворота, придется остановиться и нарушить ПДД. Причем под ограничение попали только пять домов в данном переулке. Такого бреда, честно говоря, не ожидал, — пожаловался наш читатель.

Myslo запросил комментарий у администрации Тулы. В управлении транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что знаки пришлось установить после инцидента с машиной скорой помощи.

Медики не смогли подъехать к дому пациента, так как проезд был заблокирован автомобилями.

— В целях недопущения создания препятствий для проезда экстренных служб, необходимости обеспечения возможности проведения работ по механизированной уборке проведены работы по установке соответствующих знаков.

Одновременно с этим сообщаем, что установленные знаки лишь дублируют требование п. 12.4 Правил дорожного движения, которые запрещают остановку в местах, где расстояние между противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством будет менее 3 метров, — добавили в администрации.

Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:40 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
установка дорожных знаков

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка Мария Грызлова завоевала бронзу на Кубке России по дзюдо
Тулячка Мария Грызлова завоевала бронзу на Кубке России по дзюдо
Ущерб на миллион: сотрудник «Тульского электромеханического завода» помог обокрасть предприятие и подался в бега
Ущерб на миллион: сотрудник «Тульского электромеханического завода» помог обокрасть предприятие и подался в бега
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.