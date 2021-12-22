Туляк: «В переулке Кошевого поставили запрещающие знаки. Как проехать к дому, не нарушив ПДД?»

Фото читателя.

По словам нашего читателя, под ограничения попали пять домов.

В редакцию Myslo обратился туляк Алексей с просьбой разобраться, зачем в переулке Олега Кошевого от дома № 2 до № 7-а установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку.

— Приехал к своему дому, а тут эти знаки. Собственников не уведомили об изменении. Теперь не могу подъехать к дому. Чтобы открыть ворота, придется остановиться и нарушить ПДД. Причем под ограничение попали только пять домов в данном переулке. Такого бреда, честно говоря, не ожидал, — пожаловался наш читатель.

Myslo запросил комментарий у администрации Тулы. В управлении транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что знаки пришлось установить после инцидента с машиной скорой помощи.

Медики не смогли подъехать к дому пациента, так как проезд был заблокирован автомобилями.

— В целях недопущения создания препятствий для проезда экстренных служб, необходимости обеспечения возможности проведения работ по механизированной уборке проведены работы по установке соответствующих знаков.

Одновременно с этим сообщаем, что установленные знаки лишь дублируют требование п. 12.4 Правил дорожного движения, которые запрещают остановку в местах, где расстояние между противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством будет менее 3 метров, — добавили в администрации.