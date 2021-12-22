Безработный туляк украл из магазина планшет

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

К стражам порядка обратилась администратор салона бытовых услуг, расположенного на улице Кирова. Женщина сообщила, что из магазина был похищен планшет.

Сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 44-летний туляк. В настоящее время по данному факту проводится проверка.