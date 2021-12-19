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Очередной «дрифтун» показал навыки езды на проспекте Ленина

Очередной «дрифтун» показал навыки езды на проспекте Ленина

Процесс зафиксировали на видео очевидцы.

Пользователь Myslo заметил на проспекте Ленина автомобиль, водитель которого дрифтовал напротив площади Главпочтамта.

Судя по присланному видео, «мероприятие» состоялось в ночь с 18 на 19 декабря. По нашей информации, в гости к незадачливому «дрифтуну» уже наведались сотрудники УГИБДД.

Напомним, в прошлом марте мы писали про автолюбителя, который дрифтовал напротив здания УМВД и устраивал гонки на проспекте Ленина. Парень пытался выделиться с помощью многочисленных нарушений ПДД и в итоге его авто забрала полиция.

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