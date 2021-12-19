Очередной «дрифтун» показал навыки езды на проспекте Ленина

Пользователь Myslo заметил на проспекте Ленина автомобиль, водитель которого дрифтовал напротив площади Главпочтамта.

Судя по присланному видео, «мероприятие» состоялось в ночь с 18 на 19 декабря. По нашей информации, в гости к незадачливому «дрифтуну» уже наведались сотрудники УГИБДД.

Напомним, в прошлом марте мы писали про автолюбителя, который дрифтовал напротив здания УМВД и устраивал гонки на проспекте Ленина. Парень пытался выделиться с помощью многочисленных нарушений ПДД и в итоге его авто забрала полиция.