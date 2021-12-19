«Накажи автохама»: Красноармейский проспект, Mercedes-Benz и встречные трамвайные пути

Один из наших постоянных авторов видео прислал в редакцию новую запись с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как водитель автомобиля Mercedes-Benz едет по встречным трамвайным путям, что едва не приводит к аварии.

«Ещё один хам! Поворот с ул. Советской на Красноармейский проспект. Встречке пришлось уворачиваться», — сообщил автор видео.