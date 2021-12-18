Ночное ДТП на ул. Металлургов в Туле попало на видеорегистратор
Очевидец представил Myslo запись с видеорегистратора.
ДТП случилось сегодня ночью 0.40 на ул. Металлургов в районе остановки «ул. Декабристов».
В попутном направлении у светофора столкнулись «Лада» и «Шкода». Судя по записи видеорегистратора, для иномарки горел зеленый, а «Лада» выезжала с прилегающей территории и ее водитель не убедился в безопасности своего маневра.
В УГИБДД УМВД России по Тульской области сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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