Железная река и сканирование земли: тульские археологи рассказали об уникальных древних находках

На этом совещании, завершающем Год науки и технологий, было озвучено много интересных открытий, сделанных в последнее время. В частности, о том, что металлургическому производству в Тульском регионе уже около двух тысяч лет.

Уникальная сохранность древних находок

Изучение памятников древней и средневековой металлургии ведется достаточно давно, силами Тульской археологической экспедиции Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Важным проектом, реализованным еще в девяностые годы прошлого века, стало исследование первых в России Городищенских железоделательных заводов XVII–XVIII веков, расположенных около современной деревни Торхово Веневского района. Тех самых заводов, которые в 1637 году дали первый в России доменный чугун. Основал их купец голландского происхождения Андрей Денисович Виниус.

Обязался он производить прутовое и листовое железо, пушки, ядра, ружейные стволы, котлы и в течение четырех лет по твердым ценам поставлять все это казне.

Однако в девяностые, несмотря на всю историческую и научную ценность, исследования не получили должной поддержки, и остановились. К этой работе вернулись в ходе изучения территории Тульских засек при подготовке к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

На территории засечных лесов экспедицией музея-заповедника были выявлены многочисленные поселения и следы мастерских древних металлургов и кузнецов. Поскольку с шестнадцатого века эта территория не подвергалась хозяйственному освоению, многие из находок имели уникальную сохранность. Были также изучены архивные документы из фондов Российского государственного архива древних актов (РГАДА), Российской национальной библиотеки (РНБ), архива Санкт-Петербургского института истории РАН, архива военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственного архива Тульской области (ГАТО).

Работы археологов привлекли внимание администрации Тульской области и руководства Промышленно-металлургического холдинга. По инициативе Губернатора Тульской области А. Г. Дюмина была разработана трехлетняя программа до 2022 г. изучения поселений древних металлургов на тульской земле. А благодаря финансовой поддержке ПМХ исследования велись не только традиционными методами, но и с применением новейших технологий – лазерного сканирования засечных лесов с воздуха. Так ученые смогли увидеть то, что обычными земными экспедициями никак не обнаружить – следы не только памятников археологии, но и мест добычи железной руды в древности сразу на большой площади. На цифровой модели поверхности земли прекрасно видны валы и неглубокие, от 10-15 сантиметров ямы, которые образовались от стоявших в древности жилых домов, хозяйственных построек, мастерских.

Вице-президент ПМХ Сергей Фролов отметил, что компания прекрасно понимает огромную ценность этих работ. Ведь изучение истории родного региона помогает лучше понять свою культуру. Компания выделила более 2,5 миллионов рублей для проведения комплекса историко-археологических исследований. Тула исторически всегда была центром металлургии. Сейчас здесь построен современный завод, аналогов которому в России нет. А в перспективе планы по строительству металлургического завода полного цикла по принципу зеленой металлургии с практически нулевыми выбросами в атмосферу. Сергей Владимирович подчеркнул, что компания ПМХ – продолжатель традиций тульской металлургии.

Самая железная река России

Проведенные комплексные исследования позволили восстановить многовековую металлургическую историю Тульского региона. Были выявлены новейшие археологические и исторические факты, получены ценные материалы и уникальные экспонаты, некоторые из которых можно увидеть только здесь, в Туле. В частности, как уже говорилось, сделанные находки позволяют говорить о истории более, чем в две тысячи лет. Металлургия зародилась предположительно в шестом-пятом веке до нашей эры, когда на нынешней тульской земле появилось население, владевшее технологией изготовления металла.

Важнейшим открытием стало изучение очень крупного металлургического центра под Тулой, который датируется четырнадцатым – пятнадцатым веком, то есть еще до того, как рядом с Тулой заработали первые железоделательные заводы Виниуса.

– Когда мы начали изучать эти места, обнаружили огромное количество мастерских, множество оставшегося в земле металла, инструментов металлургов, кузнецов, – рассказал ученый секретарь «Куликова поля» Алексей Воронцов. – Это было удивительное открытие. Именно оно привлекло внимание администрации области, губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, Промышленно-металлургического холдинга. Мы смогли привлечь самые современные технологии. Многие древние городища удалось открыть только благодаря новым технологиям.

За последние тридцать лет археологических исследований в регионе были изучены 11 древнерусских ремесленных мастерских, детально изучено свыше 20 производственных теплотехнических сооружений, обнаружены значительные по объему находки сырья, полуфабрикатов, заготовок, готовой продукции, отходов производства, инструментария мастеров. С помощью серии металлографических, химико-термических, петрографических анализов сырья и готовой продукции были определены технологические условия производства металла и приемы его обработки.

Выяснилось, что во второй половине XIV – начале XV вв. производство кричного металла в несколько раз превышало потребности в нем местного населения. Кричное железо – от слова крица: рыхлый ком размягченного губчатого железа в смеси со шлаком и остатками несгоревшего угля. Именно такого качества железо получалось технологиями того времени. Но и оно пользовалось большим спросом. Большинство тульского железа расходилось по всей стране, и даже попадало по Донскому торговому пути за границу.

По письменным источникам можно говорить о нескольких зонах черной металлургии в Тульском регионе в XVI – XVIII вв.: район с. Павшино, район Тулы и нижнего течения реки Тулица, верхнее течение р. Упы в районе восточной части Малиновской засеки и в бассейне р. Шиворонь.

– В начале восемнадцатого века на нашей речке Тулица, которая и в длину-то всего сорок с чем-то километров, стояло семь вододействующих заводов. Уникальная концентрация производства. Можно сказать, что это самая железная река не только России, но и как минимум Восточной Европы.

Взять в руки историю

Также была представлена концепция нового выставочного проекта, который разместится на территории музея-заповедника в Музейном квартале в 2022 году. Он будет называться «Между молотом и наковальней. История тульской металлургии». Его представила заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Кристина Столярова.

Этот выставочный проект объединит научные исследования, их интерпретацию и с помощью современных мультимедиатехнологий, интерактивных и образовательных компонентов расскажет посетителям об истории тульской металлургии – от зарождения до момента появления первых железоделательных заводов во времена Петра Первого.

Богатая археологическая коллекция уникальных экспонатов из фондов Государственного музея-заповедника «Куликово поле» позволит воссоздать полную картину развития кузнечного мастерства, при этом уделяя внимание особенностям тульской металлургии. Информационным фоном станут научные исследования о залегании металла в тульском крае, местах, технологиях обработки, производстве продукции из металла.

Уникальные комплексные археологические и архивные исследования по истории тульской металлургии предполагают и соответствующую интерпретацию. Например, устройство железоделательного производства с большой долей подробностей описанная в документах, может стать интерактивной картой. Предполагается создание объемного настенного макета, соприкасаясь с объектами которого можно больше узнать о производстве и специфике работы. С помощью современных технологий можно не только показать отдельные фрагменты процесса в движении, но и включить в макет большой блок сопутствующей научной информации.

Главная линия выставочного проекта – преемственность технологий, передача опыта и знаний металлургов Тульского региона сквозь столетия: от небольшого сыродутного горна и одного мастера-кузнеца до современных технологий и крупнейших предприятий, таких как АО «Тулачермет» с выплавкой в 205 тысяч тонн за месяц.

В состав выставочного проекта войдет также инклюзивный компонент. Соприкоснуться с копиями уникальных экспонатов смогут все посетители. Это же всегда вызывает особые эмоции – взять в руки предмет, имеющий историю, и немалую историю. Для создания тактильного фонда будут отобраны уникальные предметы, раскрывающие тематику выставки.

Отдельное внимание будет уделено Лаборатории материалов. Посетитель сможет увидеть все материалы, используемые мастером для металлургического процесса: глина (материал для горна), руда, крица, уголь. Всем этим богат Тульский регион. Именно эти компоненты в руках мастера-металлурга стали основой для металлургической славы Тульской земли.

В рамках выставочного проекта предполагается подготовка и издание обширного научно-популярного каталога выставки. Он включит в себя не только изображения уникальных экспонатов и фотокопии архивных документов, ранее не доступных, но, прежде всего, научные публикации и комментарии по тематике выставки.