Работу Дедморобуса в Туле в новогодние каникулы продлили на два дня

Со 2 января в праздничный рейс отправится волшебный Дедморобус, который будет курсировать по центру города с небольшими остановками. Веселый музыкальный тандем ансамбля Дедов Морозов, детей и их родителей, неожиданные импровизации, выступления артистов в самое волшебное время года непременно зарядят хорошим настроением и подарят праздник. Рекомендуемый возраст: 6-12 лет, каждый ребенок может взять с собой не более одного сопровождающего (наличие qr-кода у взрослого обязательно).

Из-за большого числа желающих попасть на рейс, Театрально-концертный центр принял решение увеличить количество дней работы Дедморобуса до четырех. 4 и 5 января пройдет по 5 рейсов в день, количество мест ограничено.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте teatrtula.timepad.ru. Она откроется завтра, 18 декабря, в 13.00.

В связи с тем, что не все желающие смогут попасть на рейсы Дедморобуса, напоминаем, что в новогодние каникулы для детей будут проводиться различные мероприятия, вход на который также свободный. Афишу вы можете скачать здесь (в формате таблицы xlsx).