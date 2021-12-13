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В Тульской области пропали двое мужчин

В Тульской области пропали двое мужчин

Их ищут в Белевском и Щекинском районах.

В пос. Первомайский ушёл из дома и не вернулся 70-летний Николай Михайлович Попов. О его местонахождении ничего не известно с 27 ноября. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

В Белеве 7 декабря пропал 47-летний Юрий Щербаков. Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Особые приметы: шрам на правой щеке. Одежда: чёрная куртка, чёрные джинсы, чёрные кроссовки.

Если вы видели кого-то из них, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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