СМИ: в центре Тулы на месте парковки у «Искры» построят отель

Фото из архива MySlo

Вместо парковки на ул. Союзной, рядом с городским пространством «Искра» может появиться гостиница крупной международной сети — Marriott или Radisson.

По данным тульских СМИ, новый объект будет строить тульский предприниматель, руководитель КФХ «ЖАК» Манук Аветисян. Недавно он открыл новую компанию — «Туристическая Тула» с основным видом деятельности «гостиничный бизнес». Представитель КФХ «ЖАК» Анна Сидельникова воздержалась от комментариев.

Земельный участок, на котором планируется разместить гостиницу, находится в муниципальной собственности. В пресс-службе администрации города Myslo сообщили, что мероприятия по подготовке аукционной документации по предоставлению земельного участка для строительства, в настоящее время не проводятся. Впрочем, как не раз показывала практика, ситуация может измениться в любой момент.

Платная парковка, рассчитанная на 180 машин, открылась на ул. Союзной летом 2018 года и стала частью масштабного благоустройства территории Казанской набережной и городского пространства «Искра».

Сейчас эта парковка активно используется автомобилистами. Машины здесь стоят и в будни, и в выходные, а во время городских праздников территория забивается автомобилями под завязку. Одобрят ли туляки инициативу по застройке этой территории — покажет время.