На ремонт гинекологического корпуса новомосковской больницы выделили более 50 млн рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

8 декабря по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель—председатель правительства Тульской области Валерий Шерин проинспектировал ход строительства и ремонта социальных объектов в Новомосковске.

Заканчивается капитальный ремонт в трехэтажном гинекологическом корпусе Новомосковской городской клинической больницы. Здесь будут развернуты дополнительные койки инфекционного госпиталя.

— Пандемия пока не отступила, поэтому вопрос дополнительного коечного фонда остается актуальным. В госпитале предусмотрено 80 обычных и 16 реанимационных коек, все места обеспечены кислородный разводкой. Когда необходимость использовать этот объект под госпиталь отпадет, здесь продолжат работу женская консультация и гинекологическое отделение, — подчеркнул Валерий Шерин.

По его словам, в здании заменили кровлю, электрику, водопровод, канализацию и отопление, а также благоустроили территорию.

— На ремонт этого объекта выделено порядка 50 млн рублей. 26 декабря подрядчик заканчивает основные работы, понадобится несколько дней на уборку помещений. Новый корпус ковидного госпиталя начнет работу уже в начале следующего года. Всего на капремонт и переоборудование госпиталей в Новомосковске, Богородицке и Большой Туле выделено порядка 200 млн рублей, — отметил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.