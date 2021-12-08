Дорога Тула – Новомосковск «встала» из-за массового ДТП

Как стало известно Myslo, вечером 8 декабря в районе 13 километра автодороги Тула – Новомосковск произошло массовое ДТП. По предварительным данным, в районе моста столкнулись от 5 до 10 машин.

По словам очевидцев, пробка в сторону Новомосковска растянулась на несколько километров – она начинается от «Тулачермета». На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Подробности уточняются.