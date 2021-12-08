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В Туле заметили Hyundai со снеговиком на багажнике
Фото: instagram.com/tula.chp

В Туле заметили Hyundai со снеговиком на багажнике

Многие туляки оценили креатив автовладельца, но кое-кто отнёсся к выдумке отрицательно.

В Тулу окончательно пришла зима – настала пора лепить снеговиков! В Instagram-аккаунте «Тула ЧП» очевидцы опубликовали кадры, снятые на ул. Советской. 8 декабря там был замечен автомобиль Hyundai Accent. На крышке багажника владелец разместил снежного зайца.

Многие пользователи соцсети оценили предновогодний креатив, а другие задались вопросом: «Что будет, если такой «снежок» прилетит на скорости в лобовое стекло едущей позади машины?»

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:12 +9
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Тулаулица Советская

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