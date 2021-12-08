Фото: instagram.com/tula.chp
В Туле заметили Hyundai со снеговиком на багажнике
Многие туляки оценили креатив автовладельца, но кое-кто отнёсся к выдумке отрицательно.
В Тулу окончательно пришла зима – настала пора лепить снеговиков! В Instagram-аккаунте «Тула ЧП» очевидцы опубликовали кадры, снятые на ул. Советской. 8 декабря там был замечен автомобиль Hyundai Accent. На крышке багажника владелец разместил снежного зайца.
Многие пользователи соцсети оценили предновогодний креатив, а другие задались вопросом: «Что будет, если такой «снежок» прилетит на скорости в лобовое стекло едущей позади машины?»
Другие статьи по темам
Место
Депутаты Тульской облдумы поддержали федеральные поправки в законодательство о QR-кодах в общественных местах. Подробности