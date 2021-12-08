В Туле заметили Hyundai со снеговиком на багажнике

Фото: instagram.com/tula.chp

В Тулу окончательно пришла зима – настала пора лепить снеговиков! В Instagram-аккаунте «Тула ЧП» очевидцы опубликовали кадры, снятые на ул. Советской. 8 декабря там был замечен автомобиль Hyundai Accent. На крышке багажника владелец разместил снежного зайца.

Многие пользователи соцсети оценили предновогодний креатив, а другие задались вопросом: «Что будет, если такой «снежок» прилетит на скорости в лобовое стекло едущей позади машины?»