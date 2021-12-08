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Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев приняли участие в юбилейном слете городов-героев
Фото: пресс-служба Тульской городской Думы

Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев приняли участие в юбилейном слете городов-героев

Мероприятие состоялось в Музее обороны Тулы в военно-патриотическом парке «Патриот».

XXV-й слет городов-героев приурочен к 80-летию обороны Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летию присвоения почетного звания «город-герой». В качестве почетных гостей слет посетили Глава города Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации Дмитрий Миляев, а также делегаты из других городов-героев.

Ольга Слюсарева, Дмитрий Миляев и председатель президиума межгосударственного союза городов-героев Алексей Макарычев подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии. Оно будет способствовать укреплению дружеских связей, патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде истории, культуры, трудовых достижений городов-героев, повышению престижа и уважения к традициям военной службы.

Ольга Слюсарева поприветствовала участников слета на тульской земле:

– Юбилейные даты, в дни которых проходит наша встреча, очень значимы для туляков. Они имеют глубокий смысл, вызывают чувство патриотизма и благодарности тем, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Мы склоняем головы и вспоминаем всех, кто сражался на поле боя, самоотверженно трудился в тылу, кто ценой нечеловеческих усилий приближал Великую Победу. У нас общий ратный подвиг отцов и дедов, память о котором должна сохраниться на века.

Мэр Тулы подчеркнула, что подрастающему поколению важны и интересны мероприятия патриотической направленности, участие в поисковой работе, различных акциях.

Дмитрий Миляев поблагодарил гостей слета за поддержку и участие:

– Приятно, что вы нашли возможность приехать в Тулу, чтобы вместе с нами отметить знаковые для города и жителей события: 80-летие обороны и 45-летие присвоения областному центру звания «город-герой». Память о Великой Отечественной войне – основа патриотического воспитания. Сама Победа – пример беззаветного мужества, любви, служения Отчизне и единства людей.  Мы должны это помнить и передавать от поколения к поколению, объединив усилия, независимо от места проживания.

Глава города вручила приветственный адрес Алексею Макарычеву и наградила туляков Благодарностями городской Думы за активную гражданскую позицию, вклад в сохранение и укрепление исторической памяти. После завершения торжественной части состоялась экскурсия по новому музею. Ольга Слюсарева отставила отзыв в Книге почетных гостей.

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