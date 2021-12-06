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В Туле прошла акция для детей «Доктор Цирк»
Фото предоставлено Тульским цирком.

В Туле прошла акция для детей «Доктор Цирк»

Мероприятие в Тульском цирке прошло в формате открытой репетиции.

Компания «Росгосцирк» провела в Туле всероссийскую акцию «Доктор Цирк» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Тульский цирк пригласили более 360 ребят.

Мероприятие «Доктор Цирк» прошло в формате открытой репетиции. Своими номерами порадовали гостей артисты «Королевского цирка Гии Эрадзе».
 
Дети увидели пеликанов, попугаев, лошадей, аттракцион бенгальских тигрят, акробатов и веселых клоунов. А еще гости смогли задать вопросы об артистах и животных озорному и доброму профессору цирковых наук Владимиру Георгиевскому.
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